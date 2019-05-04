İsrail Gazze'yi vurdu, biri bebek iki Filistinli hayatını kaybetti

AA, İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurduğunu aktardı. Öte yandan Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’nden bugün Hamas ve İslami Cihad'a ait 90’a yakın roket atılmasını gerekçe göstererek, Gazze Şeridi'ne savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda biri hamile kadın olmak üzere 22 yaşındaki İmad Muhammed Nesir ve 14 aylık Saba Mahmud Ebu Arar hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı ise 12’ye yükseldi.