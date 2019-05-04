Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Gazze'yi vurdu, biri bebek iki Filistinli hayatını kaybetti /04 Mayıs 2019 23:30

İsrail Gazze'yi vurdu, biri bebek iki Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu.

SHABER3.COM

AA, İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurduğunu aktardı. Öte yandan Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’nden bugün Hamas ve İslami Cihad'a ait 90’a yakın roket atılmasını gerekçe göstererek, Gazze Şeridi'ne savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda biri hamile kadın olmak üzere 22 yaşındaki İmad Muhammed Nesir ve 14 aylık Saba Mahmud Ebu Arar hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı ise 12’ye yükseldi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail Gazze'yi vurdu, biri bebek iki Filistinli hayatını... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:33:44