İsrail Gazze'yi vurdu, biri bebek iki Filistinli hayatını kaybetti

AA, İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurduğunu aktardı. Öte yandan Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.





