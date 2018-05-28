Samanyolu Haber /Gündem / İsrail Gazze'nin deniz sınırına set çekiyor /28 Mayıs 2018 12:28

İsrail Gazze'nin deniz sınırına set çekiyor

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi’yle deniz sınırında 'dünyada benzeri bulunmayan engelleyici bir yapı' inşa etmeye başladığını açıkladı.

SHABER3.COM

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Gazze Şeridi'nin deniz kıyısında başlatılan set ile ilgili açıklamasında “Sahil şeridi üzerinden İsrail topraklarına nüfuz edilmesi olasılığını etkili bir şekilde engelleyen, dünyada benzeri bulunmayan engelleyici bir yapının inşaatı söz konusu” ifadelerini kullandı.

Lieberman inşa edilecek setin, "Gazze Şeridi'nde iktidardaki Hamas hareketinin planlarını bozacağını ve ‘stratejik silahını’ işe yaramaz hale getireceğini" söyledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, set inşa etme kararının 2014’te Gazze Şeridi’ndeki militanlara karşı düzenlenen operasyon sonrasında alındığını ileri sürüyor.

Üst kısmı dikenli tellerle kaplı taş dalgakıranın, geçmişte deniz sınırından sızma girişiminde bulunan Filistinli deniz komandolarına karşı tasarlandığı ifade ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail Gazze'nin deniz sınırına set çekiyor Sonraki Haber >>

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:06:29