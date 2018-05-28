İsrail Gazze'nin deniz sınırına set çekiyor

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Gazze Şeridi'nin deniz kıyısında başlatılan set ile ilgili açıklamasında “Sahil şeridi üzerinden İsrail topraklarına nüfuz edilmesi olasılığını etkili bir şekilde engelleyen, dünyada benzeri bulunmayan engelleyici bir yapının inşaatı söz konusu” ifadelerini kullandı.





Lieberman inşa edilecek setin, "Gazze Şeridi'nde iktidardaki Hamas hareketinin planlarını bozacağını ve ‘stratejik silahını’ işe yaramaz hale getireceğini" söyledi.





İsrail Savunma Bakanlığı, set inşa etme kararının 2014’te Gazze Şeridi’ndeki militanlara karşı düzenlenen operasyon sonrasında alındığını ileri sürüyor.





Üst kısmı dikenli tellerle kaplı taş dalgakıranın, geçmişte deniz sınırından sızma girişiminde bulunan Filistinli deniz komandolarına karşı tasarlandığı ifade ediliyor.