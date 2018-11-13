Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Gazze'de Hamas'ın televizyonunu vurdu /13 Kasım 2018 02:46

İsrail Gazze'de Hamas'ın televizyonunu vurdu

İsrail, Gazze'deki "El Aksa" kanalının merkezine hava saldırısı düzenledi.

SHABER3.COM

İsrail savaş uçakları, "El Aksa" kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze attı. Saldırı sonucu kanalın merkezi tamamen yıkıldı.
Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın başka bir merkezden yapılmaya devam etti.

İsrail'in saldırıları sonucu çevredeki birçok bina da zarar gördü.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı. Hamas'ın saldırılara karşılık vermesi üzerine İsrail yine saldırmış ve saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, akşam saatlerinden bu yana Gazze'den 200'e yakın roket atıldığı, bu roketlerin 60'ının Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılmış, atılan diğer roketlerin büyük bir bölümünün boş arazilere düştüğü ifade edilmişti.

İsrail tarafında ise 1'i ağır 21 İsrailli Gazze'den atılan roketler nedeniyle yaralanmış, ağır yaralı İsraillinin asker olduğu açıklanmıştı.
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