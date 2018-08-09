İsrail Gazze'de bebek ve hamile kadın öldürdü

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında, aralarında hamile bir kadınla 18 aylık bebeğinin bulunduğu üç Filistinlinin öldüğünü açıkladı.





İsrail, hava saldırılarının Hamas'ın Çarşamba günü düzenlediği roket saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini duyurdu.





Yerel medya, İsrail'de birkaç kişinin yaralandığını bildirdi.





Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gazze'nin merkezindeki El Caferavi bölgesinde Enas Hammaş adlı 23 yaşındaki hamile bir kadınla, bir-buçuk yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Saldırıda, Hammaş'ın kocası da yaralandı.





Hava saldırılarında bir Hamas militanıyla en az 12 kişinin daha yaralandığı açıklandı.