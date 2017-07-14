Samanyolu Haber /Gündem / İsrail, Filistin ve Kudüs müftüsünü gözaltına aldı /14 Temmuz 2017 23:16

İsrail, Filistin ve Kudüs müftüsünü gözaltına aldı

İsrail güvenlik güçleri, Filistin ve Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa yakınlarında gözaltına aldı.

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Müslümanlar 50 yıldan sonra ilk defa Mescidi Aksa’da cuma kılamadı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bakanlar ve İsrail güvenlik servis liderleri ile yaptığı görüşmelerin ardından bugün Mescid-i Aksa’da cuma namazının kılınmasını yasakladı. 50 yıl sonra ilk defa Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmadı.

İsrail basınında yer alan haberlerde Başbakan Netanyahu Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İç Güvenlik Bakanı Ardan, ordu komutanı Gadi Eizenkot ve Polis Şefi Roni El-Şeyh ile görüşmeler yaptıktan sonra Mescid-i Aksa’yı cuma namazına kapatma kararı aldı.

Başbakan Netanyahu’nun bu kararı bakanların isteği üzerine aldığı kaydedildi.

İsrail güvenlik güçleri Kudüs Evkaf ve İslami Eserleri Müdürü Müfti Muhammed Hüseyin’in Mescidi Aksa’ya girmesine de izin vermedi.

İsrail’in Kudüs’ü işgal tarihi olan 1967’en beri ilk defa Mescidi Aksa’da cuma namazının yasaklandığına dikkat çekildi.

Filistinli liderler, Mescidi Aksa’da cuma namazı kılınmaması kararına direnmeleri ve Mescidi Aksa’da kılmaları konusunda Müslümanlara çağrısı yaptı.

Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinliler darp edildi

İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını yasaklamasına tepki göstererek camiye girmek isteyen Filistinliler polis tarafından darp edildi.

İsrail güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa'nın Bab El Amud bölgesinde ambulans personeline ve basın mensuplarına saldırdı. İsrail polisi Mescid-i Aksa’da görevli din adamlarını gözaltına alarak polis merkezlerine götürdü.

Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı

Binlerce Kudüslü Müslüman, Mescid-i Aksaya alınmamaları üzerine Kudüs'ün Selahaddin Çaddesinde cuma namazı kıldı. Filistin Hükumeti, Mescid-i Aksa Camiinin ibadete kapatılması ve bölgenin güvenlik alanı ilan edilerek müslümanların girmesinin engellenmesini kınayan bir açıklama yaptı.

Mescid-i Aksa’da İsrail’in Kudüs’ü işgal tarihi olan 1967’den beri ilk defa cuma namazı kılınmadı.

İsrail hükümeti, bu sabah Kudüs'de çıkan çatışmada iki İsrail polisinin yaralanması ve üç Filistinlinin Mescid-i Aksa'da vurulması üzerine bugün Mescid-i Aksa'yı cuma namazına kapatma kararı aldı. Yaralanan İsrail güvenlik güçlerinden iki polisin daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi.
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