İsrail 'Ermeni soykırımı' tasarısını geri çekti

Meclis (Knesset) Başkanı 'yeterli çoğunluğun sağlanacağının kesinleşmemesi üzerine utanç verici bir duruma düşmemek için' gündemden kaldırdığını bildirdi.

İsrail'in Gazze katliamına imza atmasıyla İsrail-Türkiye ilişkileri yeniden dibe vurdu, ama İsrail parlamentosuna (Knesset) sunulan 'Ermeni Soykırımı' tasarısı fazla yol alamadı.



14 Mayıs'ta ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğini açmasıyla yeniden tırmanan krizde hazırlanan 'Ermeni Soykırımı'nı tanımaya yönelik tasarıya en hararetli desteği Knesset Başkanı Yuli Edelstein vermişti.

Ancak bugün Edelstein'ın yeterli çoğunluğun sağlanacağının kesinleşmemesi üzerine utanç verici bir duruma düşmemek için tasarıyı Knesset gündeminden geri çektiği açıklandı.

Knesset Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Edelstein, çoğunluğun bu tasarıya destek verip vermeyeceği belli olmadığı için rahatsız bir durumdan kaçınmak amacıyla bu konuyu gündemden çıkardı'' denildi.





Jerusalem Post gazetesinin de dikkat çektiği üzere 1915'te yaşananların İsrail'de 'Ermeni Soykırımı' olarak tanınmasını uzun zamandır savunan Edelstein, geçen hafta tasarının yasalaşması için kampanya yürütmüştü.





İsrail'in, Holokost'un biricikliğiyle ilgili tartışma oluşturmamak için başka halkların yaşadığı katliamları soykırım olarak tanımama politikası da güttüğü biliniyor