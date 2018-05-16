Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Ermeni Soykırımı’nı tanımaya hazırlanıyor /16 Mayıs 2018 13:14

İsrail, Ermeni Soykırımı’nı tanımaya hazırlanıyor

İsrail bugüne kadar Türkiye ile ilişkileri bozacağı nedeniyle gündeme getirmediği Ermeni Soykırımı’nı tanımaya hazırlanıyor.

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ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşıması ve Gazze’deki katliam sonrasında Türkiye ve İsrail arasında yeniden yükselen gerilim diplomatik alanda karşılıklı hamlelerle artıyor. İki ülkenin karşılıklı olarak elçilerini göndermesinin ardından İsrail, bugüne kadar ilişkileri bozacağı nedeniyle gündeme getirmediği Ermeni Soykırımı’nı tanımaya hazırlanıyor.

Likud Partisi Milletvekili Amir Ohana ve Siyonist Birlik Partisi milletvekili Itzik Shmuly tarafından hazırlanan yasa tasarısı İsrail’in, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan 30’uncu ülke olmasını öngörüyor.

Soykırımın tanınmamasına neden olan diplomatik gerekçelerin artık olmadığını belirten Amir Ohana şöyle konuştu:

“Adalet için çok geç değil. Ermenilere yapılan korkunç adaletsizliği resmen tanımanın zamanı geldi. Hitler, Wehrmacht subaylarına Polonya’da kadın ve çocukların toplu imhası planını anlatırken ‘artık kim Ermenileri konuşuyor’ denmişti. Bu nedenle şimdiye kadar çoktan soykırımı tanımalıydık.”

Tasarıya destek vereceklerini açıklayan Yeş Atid Patisi lideri Yair Lapid de “Erdoğan gibi antisemitiklerle uzlaşmayacağız. Uzun süredir açık olan Erdoğan’ın İslamcı terörün bir parçası olduğu gerçeğini hükümetin de açıklama zamanı geldi” şeklinde konuştu.
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