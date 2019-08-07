Samanyolu Haber /Gündem / İsrail Dışişleri Bakanı: Erdoğan'ın yakınları da İsrail limanlarında gemiyle ticaret yapıyor /07 Ağustos 2019 14:23

İsrail Dışişleri Bakanı: Erdoğan'ın yakınları da İsrail limanlarında gemiyle ticaret yapıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Birleşmiş Milletler'in (BM) Haziran ayında düzenlediği bir toplantı nedeniyle gittiği Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey bir yetkili ile bir araya geldiğini söyledi. Katz, Körfez ülkeleriyle yakınlaşma gerekçesini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı örnek vererek açıkladı.

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Katz, Suriye iç savaşının ardından daha sıklıkla tercih edilen İsrail'deki Hayfa Limanı'ndan Basra Körfezi'ne giden yol üzerinden ticaret yapanlar arasında Erdoğan'ın ailesinden bazı kişilerin olduğunu da belirtti.

Katz, BAE'deki temaslarıyla ilgili olarak dün İsrail Parlamentosu'nun (Knesset) Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'ne bilgi verdi. Bilgilendirmenin kısa bir bölümünde gazeteciler de salona alındı.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Katz, İsrail'in Basra Körfezi'nde yer alan ülkelerle işbirliğini artırmasının nedenlerine yönelik bir soruya, "Ne biz (Erdoğan'ı) seviyoruz, ne de o bizi. (Körfez'deki) ülkeler de Türkiye ve Katar'da en radikal haliyle görülen Müslüman Kardeşler'in en az İran kadar tehdit yaratmasından dolayı onu sevmiyor" yanıtını verdi.

Israel Katz, Türkiye ile İsrail arasında "net bir husumet" bulunduğunu ancak ticaretin devam ettiğini belirterek, Suriye iç savaşının ardından daha sıklıkla tercih edilen İsrail'deki Hayfa Limanı'ndan Basra Körfezi'ne giden yol üzerinden ticaret yapanlar arasında Erdoğan'ın ailesinden bazı kişilerin olduğunu da belirtti.

BBC Türkçe'deki habere göre, Katz, "Bu bölgede hem dost hem düşman olan ülkeler olduğunu ve bir konuda anlaşamazken, bir başka konuda işbirliği yapılabileceğini söylemiştim" dedi.

İSRAİLLİ BAKANIN BAHSETTİĞİ BMZ DENİZCİLİK

Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'in isimlerinin baş harflerinden oluşan BMZ Denizcilik adlı gemi filosuna sahip deniz ticaret şirketi bulunuyordu. Filoda 5 büyük gemi yer alırken bu gemilerin daha önce İsrail limanlarına Kürt petrollerini taşıdığına dair çok sayıda haber gündeme gelmişti.
İsrailli bakanın sözünü ettiği gemilerse şunlar:





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