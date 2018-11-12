Samanyolu Haber /Gündem / İsrail’den Gazze’ye gizli operasyon: 7 Filistinli öldü /12 Kasım 2018 10:39

İsrail’den Gazze’ye gizli operasyon: 7 Filistinli öldü

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler dün Gazze’de düzenledikleri gizli operasyonda bir Hamas yöneticisi de dahil 7 Filistinliyi öldürdü. Operasyon sırasında çıkan çatışmada bir İsrailli askerin de öldüğü bildirildi.

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İsrail ordusu dün Gazze’ye düzenlediği operasyonda içlerinde Hamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları komutanı Nur Baraka’nın da bulunduğu 7 Filistinliyi öldürdü.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada bir İsrail askerinin de öldüğü bildirildi.

Hamas yaptığı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin Gazze’nin 3 kilometre içerisindeki bir arabadan ateş açtığını aktardı. Hamas, bunun “İsrail'in korkakça bir saldırısı” olduğunu ifade etti.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Fransa'nın başkenti Paris'te I. Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yılı için düzenlenen tören için gerçekleştirdiği ziyaretini yarıda keserek İsrail'e önceden döndüğü açıklandı.

Sözkonusu operasyonun ardından bölgede yükselen tansiyon henüz düşmüş değil. Yerel kaynakların bildirdiğine göre Gazze’den İsrail yerleşimlerine en az 17 füze atıldı, bunlardan 3’ü İsrail hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi.

İsrail savaş uçaklarının halen Gazze üzerinde uçtuğu belirtiliyor.

İsrail ile Hamas arasında sürdürülen müzakerelerin sonucu olarak en son Katar'ın Gazze'deki memurların maaşlarını ödemesi ve Kıbrıs'tan Gazze'ye bir yardım rotası oluşturulması konusunda anlaşmaya varılmıştı.
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