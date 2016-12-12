İsrail cami hoparlöründen 'ezanı yasaklıyor'

Türkiye'nin yeni anlaşma imzaladığı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nın desteği ile 'ezan sesinin kısılması' başlıklı bir yasa teklifi İsrail meclisine sevk edildi .





Yasa taslağında camilerdeki hoparlörlerin 23.00 – 07.00 saatleri arasında kapatılması öngörülüyor. Karar ezanın yasaklanacağı gerekçesiyle Filistinlilerin tepkisine yol açtı.





İsrail polisinin raporunda ezanın yasayla yasaklanmasının kararını Arapların yaşadığı bölgelerde uygulanmasını zorlaştıracağı ve düzenlemenin sözleşmeler yoluyla yürütülmesinin doğru olacağı belirtiliyor. Arap ve Yahudi nüfusun birlikte yaşadığı bölgelerde gürültü yasağıyla ilgili şikayetlerin dikkate alınmasının gerektiğine de raporda yer veriliyor.





Eski Kudüs emniyet müdürü ve milletvekili Mickey Levy yasa girişimini yararsız olarak nitelemiş ve ezanın yasayla düzenlenmesinin Araplarla polis arasında gerginliğe yol açabileceğini söylemişti. Bir İsrail televizyonu Kudüs yakınlarındaki yerleşim birimlerinde ezandan şikayetçi olanların sayısının bini aştığını bildirmişti.