Samanyolu Haber /Dünya / İsrail cami hoparlöründen 'ezanı yasaklıyor' /12 Aralık 2016 19:43

İsrail cami hoparlöründen 'ezanı yasaklıyor'

Türkiye'nin yeni Büyükelçi gönderdiği İsrail ezanı yasaklamak için yasa teklifini tartışıyor.

İsrail cami hoparlöründen 'ezanı yasaklıyor'

Türkiye'nin yeni anlaşma imzaladığı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nın desteği ile 'ezan sesinin kısılması' başlıklı bir yasa teklifi İsrail meclisine sevk edildi .

Yasa taslağında camilerdeki hoparlörlerin 23.00 – 07.00 saatleri arasında kapatılması öngörülüyor. Karar ezanın yasaklanacağı gerekçesiyle Filistinlilerin tepkisine yol açtı. 

İsrail polisinin raporunda ezanın yasayla yasaklanmasının kararını Arapların yaşadığı bölgelerde uygulanmasını zorlaştıracağı ve düzenlemenin sözleşmeler yoluyla yürütülmesinin doğru olacağı belirtiliyor. Arap ve Yahudi nüfusun birlikte yaşadığı bölgelerde gürültü yasağıyla ilgili şikayetlerin dikkate alınmasının gerektiğine de raporda yer veriliyor.

Eski Kudüs emniyet müdürü ve milletvekili Mickey Levy yasa girişimini yararsız olarak nitelemiş ve ezanın yasayla düzenlenmesinin Araplarla polis arasında gerginliğe yol açabileceğini söylemişti. Bir İsrail televizyonu Kudüs yakınlarındaki yerleşim birimlerinde ezandan şikayetçi olanların sayısının bini aştığını bildirmişti.
<< Önceki Haber İsrail cami hoparlöründen 'ezanı yasaklıyor' Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:34:17