İsrail başbakanının eşi hakim karşısında: Evet yolsuzluk yaptım

100.000 dolardan fazla bir parayı kullanarak, “Eğer evde bir aşçı varsa yemek harcaması yapılamaz” kuralını çöpe atan Sara Netanyahu suçlu bulundu. Fakat daha önce yapılan bir anlaşma kapsamında Netanyahu’ya sadece para cezası verildi. Duruşmada sık sık gülümseyen Netanyahu, yolsuzluk yaptığını kabul etti. Duruşmaya katılmayan Binyamin Netanyahu’nun eşine bir not yazdığı belirlendi. YNet isimli yerel internet sitesi Sara Netanyahu’nun üzerinde, “Bunu da atlatacağız. Güçlü ol” yazan bir notu taşıdığını aktardı.





Duruşma sonrasında Netanyahu’ya 2.775 dolar para cezasının yanı sıra 12.490 dolar geri ödeme yapmasına karar verildi.