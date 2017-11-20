Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evi polis tarafından basıldı /20 Kasım 2017 01:45

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evi polis tarafından basıldı

İsrail polisinin, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun resmi konutuna girdiği ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili arama yaptığı belirtildi.

SHABER3.COM

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, iş adamlarından rüşvet ve pahalı hediyeler aldığı gerekçesiyle resmi konutunda 6. kez sorguya alındı.

Polis Netanyahu'nun, Arnon Milchan'ın da aralarında bulunduğu birçok iş adamından pahalı purolar, şampanya ve mücevher dahil olmak üzere rüşvet almasından şüpheleniyor. Ayrıca Netanyahu'nun iş adamı Milchan'a ABD vizesi almasına da yardım ettiği iddia edildi.

General Koresh Barnour'un Milchan başkanlığında yürütülen soruşturmada, Avustralyalı milyarder James Packer'ın, Netanyahu'ya sunduğu iddia edilen hediyelerin yanı sıra Netanyahu'nun eşi Sara'ya da verildiği iddia edilen hediyeler de iddialar arasında yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evi polis tarafından basıldı Sonraki Haber >>

Metiner: Zarrab'ın canı cehenneme

Metiner: Zarrab'ın canı cehenneme

ABD'de tanık koruma programı nasıl işliyor?

ABD'de tanık koruma programı nasıl işliyor?

İşte Hocaefendi'nin makale defteri

İşte Hocaefendi'nin makale defteri

Adem Yavuz Arslan: Erdoğan'ın korkusu bugüne kadar çıkan iddiaların ötesinde

Adem Yavuz Arslan: Erdoğan'ın korkusu bugüne kadar çıkan iddiaların ötesinde

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Cebri Hicretin kıymetini bilin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:55:59