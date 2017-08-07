İsrail, Al Jazeera'nin yayınını durdurup Kudüs ofisini kapatma kararı aldı





İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara, Katar Emirliği'ne ait Al Jazeera kanalını 'terörizmi desteklemekle' suçlayarak, kanal için çalışan gazetecilerin, bütün izinlerinin de iptal edileceğini ifade etti.

İletişim Bakanı kara, Al Jazeera yayınının durdurulması yönünde adımların atıldığını, kuruluşun Kudüs ofisinin kapatılması için ise parlamentonun yeni bir düzenlemeyi onaylaması gerektiğini belirtti.

Kara düzenlediği basın toplantısında, "Al Jazeera, IŞİD, Hamas, Hizbullah ve İran'ın maşası haline gelmiştir" diye konuştu.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise paylaştığı Twitter mesajlarında İletişim Bakanı Kara'yı tebrik etti ve "Sayın Kara talimatlarım doğrultusunda Al Jazeera'nin kışkırtmalarına karşı somut adımlar atmıştır" dedi.

