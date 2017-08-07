Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Al Jazeera'nin yayınını durdurup Kudüs ofisini kapatma kararı aldı /07 Ağustos 2017 02:09

İsrail, Al Jazeera'nin yayınını durdurup Kudüs ofisini kapatma kararı aldı

İsrail, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının Kudüs ofisini kapatmak için harekete geçti.

İsrail, Al Jazeera'nin yayınını durdurup Kudüs ofisini kapatma kararı aldı


İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara, Katar Emirliği'ne ait Al Jazeera kanalını 'terörizmi desteklemekle' suçlayarak, kanal için çalışan gazetecilerin, bütün izinlerinin de iptal edileceğini ifade etti.
İletişim Bakanı kara, Al Jazeera yayınının durdurulması yönünde adımların atıldığını, kuruluşun Kudüs ofisinin kapatılması için ise parlamentonun yeni bir düzenlemeyi onaylaması gerektiğini belirtti.
Kara düzenlediği basın toplantısında, "Al Jazeera, IŞİD, Hamas, Hizbullah ve İran'ın maşası haline gelmiştir" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise paylaştığı Twitter mesajlarında İletişim Bakanı Kara'yı tebrik etti ve "Sayın Kara talimatlarım doğrultusunda Al Jazeera'nin kışkırtmalarına karşı somut adımlar atmıştır" dedi.
<< Önceki Haber İsrail, Al Jazeera'nin yayınını durdurup Kudüs ofisini... Sonraki Haber >>

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Siyasal İslam neden iflas etti?

Siyasal İslam neden iflas etti?

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Beğenin beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Beğenin beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:32:05