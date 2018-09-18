Samanyolu Haber /Gündem / İsrafta pes dedirten nokta... Kapanacak Havalimanındaki Devlet Konukevi tamamen yenilendi /18 Eylül 2018 11:16

İsrafta pes dedirten nokta... Kapanacak Havalimanındaki Devlet Konukevi tamamen yenilendi

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’ndaki devlet konukevi ve özel havacılık terminali yeni havalimanının açılmasından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yabancı devlet adamlarının kullanması için tadilata alınırken, terminale cumhurbaşkanlığı forsu yerleştirildi.

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Erdoğan ve diğer devlet yetkilileri, İstanbul’u ziyaret eden yabancı devlet başkanları Atatürk Havalimanı’nı kullanacak.  Dört aydır tadilatta olan konukevi, geçtiğimiz günlerde yeniden açıldı. Erdoğan konukevinin yenilenme çalışmaları sırasında İstanbul’a geliş gidişlerinde Yeşilköy’deki Askeri Havalimanı’nı kullandı.

Habere göre salonda koltuklar ve masa tamamen değiştirildi. Masanın arkasındaki duvarda Atatürk Havalimanı İstanbul yazısı yer aldı. Aynı yerde daha önce büyük bir Atatürk portresi bulunuyordu. Konukevinin giriş kapısı ve aprona açılan çıkış kapısı büyütüldü.

Ayrıca konukevinin etrafı yüksek duvarlarla çevrildi. Duvarların üzerine cumhurbaşkanlığı forsu yerleştirildi. Tavana büyük bir cumhurbaşkanlığı forsu konuldu. Bekleme salonu da tamamen yenilendi.
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