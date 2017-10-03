İsraf tavan yapmış ... Saray’ın sadece bir yıllık temizlik faturası: 2 milyon lira

7 Mart 2015’te yapılan yasal düzenlemeyle cumhurbaşkanlığı bütçesindeki ödeneklerin cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenip uygulanmasının önü açılmıştı. ‘Örtülü ödenek’ 2015 yılında 150 milyon liralık harcamayla Sayıştay raporuna yansımıştı.





2015 yılındaki raporda yer alan ‘su tüketimi aboneliği, ısıtma gideri, elektrik gideri, internet harcaması aboneliği’ gibi kalemler, bu yılın raporunda gizlendi.





Bunun yerine 2016 yılı için ‘tüketime yönelik mal ve malzeme alımları’ kalemi belirlendi ve bu kaleme 26 milyon 489 bin 93 lira harcandığı belirtildi. Rapora göre, ‘hizmet alımları’ kaleminde 63 milyon 822 bin 525 lira harcandı. Cumhurbaşkanlığı personelinin tedavi ve cenaze giderleri için ise 253 bin 986 lira harcandı.





Erdoğan’ın maaşı üç yılda 10 bin lira arttı





2016 yılı içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a aylık 49 bin 250 lira maaş ödendi. Cumhurbaşkanı ödeneği kaleminde önceki yıl toplam 525 bin lira harcanmıştı. Buna göre Erdoğan, maaşını bir yılda 43 bin 750 liradan 49 bin 250 liraya çıkarmış oldu. Erdoğan’ın 2017 maaşı ise yıllık toplam 639 bin 600 lira olarak bütçeye yansıtıldı. Yani Erdoğan 3 yılda maaşını yaklaşık 10 bin lira artırdı.





‘Tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri’ne toplam 2 milyon 160 bin 927 lira ödendi. ‘Ak Saray’ın temizlik giderleri ise 2 milyon 48 bin 92 lira tuttu.





Cumhurbaşkanlığının kullandığı nakil vasıtaları lastikleri için 728 bin 935 lira harcandı. Önceki yıl, ‘yakıtlar, yakıt katkıları ve katkı yağlar’ kalemi için harcanan 267 bin 565 lira, 2016 yılı tablolarına 327 bin 488 lira olarak yansıdı.





‘Yolluk’ gideri













Kırtasiye masrafları 1 milyon 540 bin 858 lira olurken, ‘beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzemeleri’ne 1 milyon 216 bin 63 lira ödendi.





MİT personeline 768 milyon 877 bin 111 lira harcandı. Bu rakam önceki yıl 634 milyon 474 bin 623 lira olarak açıklanmıştı.





2015 yılında iki genel seçim için ‘sahaya inen’ Erdoğan’ın personelinin ‘yurtiçi ve yurtdışı yolluk giderleri’ 9 milyon 995 bin 495 lira olarak Sayıştay raporuna yansımıştı.





Bu yılki raporda orunda, ‘yolluklar’ kalemi yurtiçi ve yurtdışı olarak ayrı ayrı gösterilmedi. 2016 yılında bir seçim çalışması olmamasına karşın cumhurbaşkanlığı personelinin toplam yolluk gideri, 10 milyon 231 bin 758 lira oldu.





‘Saray yardımı’ yükseldi





Temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü tören, fuar ve organizasyona 31 milyon 72 bin 667 lira ödendi.





Bu rakam 2015 yılında Sayıştay raporuna 30 milyon 648 bin 492 lira olarak yansımıştı. 2015 yılında dernek, birlik, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan 4 milyon 150 bin liralık transfer, 2016 yılında 7 milyon 146 bin 230 liraya çıktı.





‘Saray yardımı’ olarak çok eleştirilen, ‘hane halkına yapılan transferler’ kalemi için harcanan 3.5 milyon lira ise 2016 yılında, 4 milyon 226 bin lira oldu.