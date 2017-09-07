Aksünger'den Çağlayan yorumu: İspat mı? Neden mahkeme kurmadınız?





ABD’de tutuklu bulunan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi Rıza Sarraf’ın (Reza Zarrab) yargılandığı davada eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da sanık oldu. Durumun ‘sürpriz’ olmadığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, söz konusu soruşturmanın Türkiye’ye dönük siyasi bir şantaja da dönüşebileceğini söyledi.





Dört bakan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını araştırmak için kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu’nda görev yapmış olan Aksünger, Türkiye’deki dosya kapatılınca bunun mutlaka uluslararası bacağında sorgulanacağını daha önce de ifade ettiğini belirterek şunları söyledi, “Türkiye’de mahkeme süreci işletilmedi. ‘Darbe’ diye geçiştirdiler. Gerçekleri ortaya çıkarmak için bir şey yapılmadı. Yüce Divan kurulmadı, mahkeme süreci işletilmedi. O kadar büyük iddialar, resmen yapılmış takipler, dinlemeler, fotoğraflamalar vardı. Her şey vardı. Şimdi ‘ispat’ derken neden bahsediyorlar? Mahkeme kursaydınız o zaman. Biz ‘mahkeme kurulsun’ diye uğraştık. Deliller tek tek değerlendirilip sahte olup olmadığı da ortaya çıkarılsın istedik. Böyle bir süreç işletilmeden kimse kalkıp ‘bunların hepsi montaj’ diye iddia edemez.”







ZARARI KİM GÖRECEK?





Bunun siyasi bir davaya döneceğini çok önceden söylediğini belirten Aksünger, “Siyasi şantaj davasına da dönecek” diyerek şöyle devam etti, “Bu dava Türkiye’de görülmediğinden gerçek yönü ortaya çıkmadı. Mahkeme yüzü görmeyince uluslararası bacağından tutuldu, ABD eline düştü. Eline düşünce şu olacak: ABD Türkiye’yi bir vesile ile güdülemek isteyecek. Bunun karşılığında, bunun sonucundan korkanlar ABD’yi dinlerse Türkiye büyük sıkıntı altına girecek. Türkiye mi sıkıntı yaşayacak yoksa yaşaması gerekenler mi sıkıntı yaşayacak bunu da göreceğiz.”





17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sonrası TBMM’de kurulan Soruşturma Komisyonu, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkındaki iddiaları inceledi. Komisyon, ardından Meclis Genel Kurulu Ocak 2015’te oy çokluğuyla 4 bakanı Yüce Divan’a göndermeme kararı aldı.