İSPARK'tan bir başarı hikayesi daha İBB'ye verdiği kirayı düşürdü

Zarar tartışmaları ile gündeme gelen İSPARK, bir çok otoparkın işletilmesinin fayda-maliyet bakımından sürdürülemez duruma geldiğini belirterek İBB'ye kira indirimi başvurusu yaptı. İBB de İSPARK'tan aylık olarak aldığı yüzde 25'lik kira payını ortalama yüzde 15 indirdi. CHP'li İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı, bu indirim ile İBB'nin İSPARK'a yıllık 45 milyon lira civarında ek gelir sağlayacağına dikkat çekerek “İndirim, İBB bütçesi için de 45 milyon liralık kayıp anlamına geliyor” dedi.





İstanbul genelinde 606 noktada 95 bin araç kapasiteli otoparkın işletmecisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSPARK'ın 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 17 milyon 949 bin lira zarar açıklamasının yarattığı tartışma sürüyor. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği 17 milyon 949 bin liralık zararı kabul etmemiş “Şirketler son çeyrekte toplu ödeme yapar. İSPARK’ın da zarar ettiği yok. 2018 sonu itibariyle İSPARK’ın 4 milyon TL kârı var” açıklaması yapmıştı. Ancak zarar değil kar ettiği öne sürülen İSPARK'ın İBB'ye dikkat çekici bir “indirim” başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. İSPARK A.Ş'nin 8 Kasım 2018 tarihli başvurusu aralık ayı İBB Meclisi'nde gündeme alındı.





“PERSONEL MALİYETİMİZ ARTTI”

Başvuru dilekçesinde değişen ekonomik ve çevresel şartlar nedeniyle İSPARK'ın işletme açısından bazı problemlerle karşı karşıya kaldığı, son 3 yılda personel maliyetlerinin yüzde 95 oranında attığı, toplu iş sözleşmesi sonucunda personele yüzde 20 zam, 2019 yılı için ise enflasyon oranında artış yapılmasının kararlaştırılmasıyla personel maliyetinin 2018 yılı toplam maliyetler kalemleri içerisinde yüzde 70 seviyelerine ulaştığı kaydedildi.



