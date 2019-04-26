İSPARK'ta büyük vurgun

İBB'nin 2018 yılı faaliyetler raporuna İSPARK'ın finansal tabloları damgasını vurdu.İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, raporla ilgili çok çarpıcı tespitlerde bulundu. Özellikle İBB'ye bağlı şirketlerin çok kötü yönetildiğine siyasetin finansman kaynağı olarak kullanıldığına dikkat çeken Balyalı İSPARK'ı örnek olarak gösterdi.







Neredeyse hiçbir yatırım maliyeti bulunmayan İSPARK'ın son 5 yılda 1 milyar 300 milyon TL'den fazla ciro yaptığını belirten Balyalı “Peki son 5 yılda ne kadar kar etmiş? 15 milyon civarında. İSPARK'ın 2018 yılı cirosu 351 milyon TL, karı 1 milyon 77 bin TL. Yani kar oranı binde 3. Bunun hepsine kar deseniz ne olur demeseniz ne olur” dedi.





YANDI BİTTİ KÜL OLDU





Ocak ayında İSPARK'ın 9 aylık zararı ortaya çıktığında dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın İSPARK'ın 2018 yılında 4 milyon TL kar ettiğini açıkladığını hatırlatan Balyalı “Peki nerede 4 milyon kar. Yandı bitti kül oldu, gerçek kar 1 milyon liraymış” diye konuştu.













GERÇEK METRO UZUNLUĞU:95 KM





Sözcü'de Özlem Güvemli imzasıyla yayınlanan habere göre; metro yatırımlarını da eleştiren Balyalı İBB'nin 2019 yılına kadar 400 km metro yapmayı planladığını ancak bugün itibari ile İstanbul'daki raylı sistemlerin toplam uzunluğunun 233,05 km olduğunu kaydetti.





Bu rakamın içinde metro dışında banliyö hatları, Marmaray, tramvay, teleferik ve funikülerin de bulunduğunu dile getiren Balyalı, İstanbul'da gerçekte metro uzunluğunun 95 km olduğunu açıkladı.





AKP iktidarının “Her yere metro her yerde metro” sloganının karşılığı olarak İBB imkanlarıyla son 15 yılda üretilen toplam raylı sistem uzunluğunun sadece 111,35 kilometre olduğunu belirten Balyalı “Bunun karşılığı olarak da 2014-2019 döneminde yaklaşık 15 milyar TL para harcanmıştır ama istenilen sonuçlara hiçbir şekilde ulaşılamamıştır. Peki geçmiş dönemin İBB yönetimi neden metro hedeflerine ulaşamadı?Bence ilk dönemde metro yatırımlarını tercih etmediler. Zaten ilk yıllarda yapılan projelere baktığınızda bunu görürsünüz. 2009 sonrası metro yatırımlarına olan ihtiyaç İBB yönetimi tarafından fark edildiğinde de çok ciddi planlama ve bütçe hatalarıyla bu süreci yönetemediler. İBB bütçesi; günü birlik işlerden, hatalı yatırımlardan Martı gibi anlamsız projelerden, yandaş vakıflardan yana kullanılınca metrolara çok fazla ödenek kalmadı” diye konuştu.





YANDAŞ VAKIFLARA 350 MİLYON LİRA GİTTİ





Balyalı son 2 yılda İBB'nin kendi malı olan yaklaşık 1 milyar TL bedelindeki arsa ve binalarını da yandaş vakıf ve derneklere tahsis ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:





“Yapılan protokoller çerçevesinde yüzlerce milyon liralık bütçe bu yandaş vakıf ve derneklerin binalarının kiraları, bakım ve onarımları, tefrişat malzemeleri, gezileri, etkinlikleri ve benzeri giderleri için harcandı. Son 2 yılda bu yandaş vakıflar ve dernekler için harcanan para yaklaşık 350 milyon lira. Bu paranın tamamı İstanbul halkının vergilerinden oluşan bütçeden harcanmıştır.”