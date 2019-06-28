Samanyolu Haber /Gündem / İSPARK'ın kârını soran CHP'liye hapis istemi /28 Haziran 2019 19:03

İSPARK'ın kârını soran CHP'liye hapis istemi

CHP'li Yarkadaş, İSPARK'ın şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi.

SHABER3.COM

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB iştiraki olan İSPARK'ın şikayeti üzerine Özel Soruşturma Bürosu'na davet edildi ve ifadesi alındı. Yarkadaş'ın üç ayrı suçlamadan dolayı ifade verdiği öğrenildi.

31 Mart seçimleri sonrası başlayan "İBB'deki israf" tartışmalarına katılan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, 16 Nisan tarihinde İSPARK'a ilişkin sekiz tweet attı. Yarkadaş, tweetlerinde İSPARK'ın CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilmemesi için bir bakanlığa devredileceğine ilişkin duyum aldığını ifade etti.
 
CHP'li Yarkadaş, aynı tweet serisinde İSPARK'ın cirosu ve karına ilişkin bazı bilgileri de paylaştı. Yarkadaş, "Yılda 358 milyon TL cirosu olan bir şirket, nasıl olur da 10 milyon TL kar eder?" sorusunu yöneltti.

İSPARK'ın personel gideri dışında bir harcama kaleminin olmadığını belirten Yarkadaş, kurumdaki partizanlaşmaya da dikkat çekti.

İSPARK yönetimi ise CHP'li Yarkadaş'ın sekiz twetini Anadolu Yakası Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti. İSPARK, şikayet dilekçesinde Yarkadaş'ın TCK 216'dan cezalandırılmasını istedi. CHP'li eski vekilin, üç ayrı suç işlediğini iddia eden İSPARK, "Bu suçlar halkı kin ve nefrete sevk etmek, kişiler arasında ayrımcılık yapmak ile kişilerin huzur ve sükununu bozmaktır" iddiasında bulundu.

İSPARK'ın şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yarkadaş'ı Özel Soruşturma Bürosu'na davet ederek ifadesini aldı. Avukatı Ertuğrul Aydoğan ile birlikte savcılığa gelen Yarkadaş, "Eski bir milletvekili ve gazeteci olarak kamuoyunun merak ettiği bir konuyu gündeme getirdiğini, atılı suçlamaları işlemediğini" söyledi.

İSPARK'ın Yarkadaş'a ilişkin şikayeti üzerine başlayan soruşturma davaya dönüştüğü takdirde, CHP'li eski vekil beş yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek.
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