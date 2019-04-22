Samanyolu Haber /Gündem / İSPARK Müdürü: İmamoğlu'nu başkan olarak tanımıyorum /22 Nisan 2019 14:10

İSPARK Müdürü: İmamoğlu'nu başkan olarak tanımıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık ve kapalı otoparkları, helikopter pistleri ve marinaları işleten İSPARK'ta müdür olarak görev yapan Hüseyin Hacıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu başkan olarak tanımadığını söyledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden önce çekilen görüntüler sosyal medyaya yeni düştü. Hacıoğlu'nun organize suç örgütü yöneticiliğinden mahkûm olan Sedat Peker ile fotoğrafları da var.

İSPARK müdürü: İmamoğlu'nu başkan olarak tanımıyorum

Sosyal medyada dolaşan bir video görüntüsünde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) eski milletvekili Metin Külünk’e "abi" diyen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğunu söyleyen kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu başkan olarak tanımadığını belirtiyor.

İMAMOĞLU: MAAŞINI ALIP HİZMET ETMEYENLER BIRAKSIN GİTSİN

AKP'nin itirazları sebebiyle mazbatasını ancak 17 Nisan'da alabilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, “Burada, yapının içerisinde maaşını alıp hizmet etmeyenler varsa ben söylemeden bıraksın gitsin. İstifasını versin gitsin.” ifadelerini kullanmıştı.

İSPARK tarafından işletilen helikopter pistleri ve marinalardan sorumlu müdür Hüseyin Hacıoğlu (sağda), organize suç örgütü yöneticiliğinden hapis yatmış Sedat Peker'e "Milli Beka Hareketi" adına tablo hediye etti. 

İSPARK MÜDÜRÜ HÜSEYİN HACIOĞLU

İmamoğlu’nu başkan olarak tanımadığını söyleyen Hüseyin Hacıoğlu, İBB'nin kapalı ve açık otoparklarını işleten İstanbul Park AŞ'de (İSPARK) müdür olarak görev yapıyor. 

Hacıoğlu, İSPARK tarafından işletilen helikopter pistleri ve marinalardan  sorumlu müdür. 

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesini kaybetmesinin ardından belediyenin şirketi olarak faaliyet yürüten İSPARK’ın otoparklarda fiş kesmeden, beyana göre ücret almaya başladığı iddia edilmişti.
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