İSPARK müdürü: İmamoğlu'nu başkan olarak tanımıyorum

Sosyal medyada dolaşan bir video görüntüsünde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) eski milletvekili Metin Külünk’e "abi" diyen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğunu söyleyen kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu başkan olarak tanımadığını belirtiyor.





İMAMOĞLU: MAAŞINI ALIP HİZMET ETMEYENLER BIRAKSIN GİTSİN





AKP'nin itirazları sebebiyle mazbatasını ancak 17 Nisan'da alabilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, “Burada, yapının içerisinde maaşını alıp hizmet etmeyenler varsa ben söylemeden bıraksın gitsin. İstifasını versin gitsin.” ifadelerini kullanmıştı.





İSPARK tarafından işletilen helikopter pistleri ve marinalardan sorumlu müdür Hüseyin Hacıoğlu (sağda), organize suç örgütü yöneticiliğinden hapis yatmış Sedat Peker'e "Milli Beka Hareketi" adına tablo hediye etti.



İSPARK MÜDÜRÜ HÜSEYİN HACIOĞLU





İmamoğlu’nu başkan olarak tanımadığını söyleyen Hüseyin Hacıoğlu, İBB'nin kapalı ve açık otoparklarını işleten İstanbul Park AŞ'de (İSPARK) müdür olarak görev yapıyor.





Hacıoğlu, İSPARK tarafından işletilen helikopter pistleri ve marinalardan sorumlu müdür.





AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesini kaybetmesinin ardından belediyenin şirketi olarak faaliyet yürüten İSPARK’ın otoparklarda fiş kesmeden, beyana göre ücret almaya başladığı iddia edilmişti.