Samanyolu Haber /Gündem / İSPARK’ın zararını Sayıştay buldu /08 Haziran 2019 10:00

İSPARK’ın zararını Sayıştay buldu

Binali Yıldırım'ın, “Niye zarar ediyor, anlamış değilim” dediği İBB'ye bağlı İSPARK bakın neden zarar ediyormuş

SHABER3.COM

AKP-MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Binali Yıldırım'ın, “Niye zarar ediyor, anlamış değilim” dediği İBB'ye bağlı İSPARK'ın neden zarar ettiğini Sayıştay ortaya koydu.  

Sayıştay Raporu'na göre AKP yönetimindeki İSPARK'ta, otoparklardaki reklam üniteleri usulsüz işletilmiş, onlarca ruhsatsız otopark faaliyete alınmış, milletvekillerine ise bedava otopark olanağı tanınmış.

SAYIŞTAY TESPİT ETTİ

Sayıştay İSPARK raporunda “İSPARK'ın işlettiği açık ve kapalı otoparklardan bazılarının ruhsatsız olarak faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilmiştir. Bu itibarla, İSPARK tarafından işletilen açık ve kapalı otoparkların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatlandırılması gerekmektedir. 225 adet açık ve kapalı otopark İSPARK A.Ş. tarafından işletilmekte olup bunlardan yalnızca 52 adedi ruhsatlandırılmış, 74 adedinin ise ruhsatlandırılmasına ilişkin dosya açılmış olmasına karşın halihazırda ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmamıştır. Geriye kalan otoparklar ise ruhsatsız bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir” tespitine yer verildi.

Raporda, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin belediye iştirakleri olan Metro İstanbul A.Ş. ve Otobüs A.Ş. bünyesinde bulunan otopark alanlarının işletmesinin İSPARK'a devredilmesine karşın, bu alanlardaki reklam panolarının işletmesinin İSPARK tarafından yapılmadığına dikkat çekildi. Raporda otoparklardaki bazı reklam ünitelerinin ise söz konusu iştirakler tarafından işletildiği ya da işletmesinin bu kuruluşlar tarafından devredildiği  bilgisine de yer verildi.

Ücretsiz otopark zararı 2.7 milyon lira
Sayıştay raporunda otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin de önemli usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. 2017 yılında ücretsiz otopark dolayısıyla İSPARK'ın uğradığı zararın 2 milyon 776 bin 508 TL olduğu belirtildi.

Raporda “Büyükşehir belediyesinin 2017 Yılı Ücret Tarifesi'nde mevzuata aykırı düzenlemelere yer verilmiş olup son seçim dönemi milletvekillerinin 1 aracı, İBB sınırları dahilindeki muhtarların 1 aracı, İBB meclis üyeleri ve ilçe meclis üyelerinin ise 3 araca kadar İSPARK'a bildirmeleri ve sisteme kaydettirmek koşulu ile otoparklardan ücretsiz yararlanabilecekleri belirtilmiştir” değerlendirmesi yapıldı.
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