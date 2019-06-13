Samanyolu Haber /Spor / İspanyol futbol ligi La Liga’da 'casus' krizi /13 Haziran 2019 23:46

İspanyol futbol ligi La Liga’da 'casus' krizi

İspanya Kişisel Bilgi Koruma Dairesi, resmi telefon uygulamasının (App) casusluk yaptığı gerekçesiyle futbol ligi La Liga’ya 250 bin euro para cezası kesti.

SHABER3.COM

İspanya Kişisel Bilgi Koruma Dairesi, resmi telefon uygulamasının (App) casusluk yaptığı gerekçesiyle futbol ligi La Liga’ya 250 bin euro para cezası kesti.

‘Amerika Bülteni’ isimli internet sitesinde yer alan habere göre uygulamanın, indirildiği cep telefonları aracılığıyla, maçları izinsiz yayınlayan bar ve mekanları tespit ettiği anlaşıldı.
 
Milyonlarca İspanyol futbolsever, ligin resmi uygulamasını telefonlarına indirerek, maçlardaki skor durumu, maç programı, puan durumu ve oyuncu istatistikleri gibi bilgileri takip ediyordu.

10 milyondan fazla indirildi
Ancak uygulamanın gizlice, indirildiği telefonların mikrofon ve lokasyon bilgilerini aktive ederek, maçları lisanssız yayınlayan bar, restoran, cafe ve diğer mekanları tespit etmeye çalıştığı da ortaya çıkarıldı.

Android telefonlarda çalışan uygulama 10 milyondan fazla telefona indirildi.

Veri Koruma Dairesi, La Liga’nın, uygulamanın böyle bir özelliği de olduğundan kullanıcıları haberdar etmemesi sebebiyle, Avrupa Birliği Genel Kişisel Veri Koruma mevzuatını çiğnediğine hükmederek La Liga’ya 250 bin euro para cezası kesti.
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