Samanyolu Haber /Gündem / İspanyol devi de Türkiye’den çekiliyor /31 Ağustos 2019 10:13

İspanyol devi de Türkiye’den çekiliyor

Ekonomik krizle birlikte yabancı yatırımcının ülkeye girişi neredeyse sıfırlanırken, içerideki yatırımcı da Türkiye'den çekiliyor.

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2009’da İzmir Aliağa’da bulunan Ege Gübre Limanı içerisindeki terminali işleten İspanyol devi de, hisselerini satarak Türkiye’den çekilme kararı aldı.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, Jamaika’dan Kolombiya’ya, Aruba’dan Portekiz’e 2 farklı kıtada 20’ye yakın konteyner terminali işleten İspanyol devi Perez y Cia Sociedad Limitada, 2009’da İzmir Aliağa’da bulunan Ege Gübre Limanı içerisindeki terminali işletmeye başladı.

İspanyol şirketin paylarını ise Ege Gübre'nin alacağı belirtiliyor.

Temmuz ayında başlayan sürecin, geçtiğimiz gün resmi kurumlara yapılan başvurularla tamamlanmak üzere olduğu kaydediliyor.

Haberde aktarılana göre, İspanyol şirketin resmi sitesinde yer alan operasyon coğrafyasında Türkiye de artık yer almıyor.

400 bin TEU kapasiteli bir konteyner limanı haline gelen terminali İspanyol şirket 15 yıllığına üstlenmiş, ek olarak 15 yıllık uzatma hakkına sahipti. 2039 yılına dek işletme hakkı bulunan liman için 1 milyon TEU kapasiteye ulaştırılması planlanmıştı. 703 metre gemi yabaşabilir rıhtıma sahip liman, İspanyol şirketinin Türkiye’deki tek iştirakiydi. İspanyol şirket, Angel Bernardo Perez tarafından 1853 yılında Küba ile ticaret amacıyla kuruldu.

Hatırlanacağı üzere geçen yıl DÜNYA Gazetesi’nin ilk kez duyurduğu haberde dünyanın en büyük liman işletmecilerinden Hollanda menşeli APM Terminalleri, İzmir'deki konteyner terminalini ortağı Azerbaycan petrol şirketi SOCAR’a devretmek için anlaşma imzalamıştı.

Petlim Konteyner Limanı olarak adlandırılacak olan liman Aliağa’da bulunuyor ve 1.3 milyon TEU yıllık kapasitesiyle Ege bölgesinin en büyük limanı olarak biliniyor.
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