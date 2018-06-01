İspanya'da yolsuzluk skandalı koltuğundan etti! Rajoy veda konuşması yaptı





Güvensizlikoyu önergesini veren Sosyalist Parti'nin 46 yaşındaki lideri Pedro Sanchez'in yeni başbakan olması bekleniyor.





Rajoy ''Oylamada büyük ihtimalle güvensizlik çıkacak. Bu da Pedro Sanchez'in yeni başbakan olacağı anlamına geliyor. Ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu'' diye konuştu.





İnsanlıkdışı kemer sıkma politikalarıyla birlikte anılan sağcı lider, başbakanlığa geldiğinde enkaz devraldığını, ülke yönetimini bulduğundan çok daha iyi durumda devretmekten gurur duyduğunu dile getirdi.





''Tüm İspanyollara teşekkür ederim, iyi şanslar'' dedi.