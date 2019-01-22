Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da taksicilerden UBER için süresiz grev /22 Ocak 2019 00:13

İspanya'da taksicilerden UBER için süresiz grev

İspanya'da internetten ulaşım hizmeti veren Uber gibi özel şirketlere karşı kısıtlama isteyen taksiciler, başkent Madrid ve Barselona kentlerinde süresiz greve başladı.

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Madrid'de iş bırakan taksiciler gün boyunca kent sokaklarında eylem yaptı. Kent merkezinde yürüyüş düzenleyen 3 binden fazla taksici zaman zaman trafiği kapattı. Taksicilerin süresiz grevinin, özellikle 23-27 Ocak tarihleri arasında yapılacak Uluslararası Turizm Fuarı (Fitur) döneminde Madrid'deki kent trafiğini olumsuz etkilemesi bekleniyor.      

Diğer yandan hafta sonundan itibaren gösteri yapan Barselona'daki taksicilerin bu zamana kadar özel ulaşım hizmeti veren 80 kadar araca zarar verdiği açıklandı. 3 polis ve 1 jandarmanın yaralanmasına neden olan şiddet içerikli eylemlerden dolayı gözaltına alınan 7 taksici ise bir gün sonra serbest bırakıldı.      

Taksiciler, Uber, Cabify gibi internet üzerinden ulaşım hizmeti veren özel şirketlerin lisanslarının özerk yönetimler tarafından değil İspanya hükümetince hazırlanan ve ülke genelini kapsayan bir yasayla kontrol altına alınmasını istedi. Taksici dernekleri, Uber ve Cabify gibi şirketler için her 30 taksi başına 1 lisans verilmesini talep ediyor.      
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