Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da Katalan bakanlar hapse atıldı /03 Kasım 2017 09:02

İspanya'da Katalan bakanlar hapse atıldı

İspanya'da görevden alınan Katalan hükümetinin bakanları, çıkarıldıkları mahkemenin ardından cezaevine gönderildi. İfade vermeye gitmeyen Puigdemont ve eski dört bakan hakkında ise tutuklama emri çıkarılması istendi.

SHABER3.COM

İspanya'da bağımsızlık ilanının ardından Madrid yönetimi tarafından görevden alınan Katalan hükümetinin dokuz bakanı hakim karşısına çıktı.
Madrid’deki mahkemede hâkim, dokuz Katalan kabine üyesinin, duruşmalar başlayana kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.
Mahkeme sadece eski bakan Santi Vila’nın kefaletle serbest bırakılmasının önünü açık tuttu. 50 bin Euro kefalet ücreti belirlenen Vila, bağımsızlık kararının açıklanmasından önce istifa etmişti.

Başsavcılık, Katalan Özerk Bölgesi eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve diğer yedi eski bakanın ise kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıkmıştı. Mahkeme, başsavcılığın bu talebini yerinde buldu.

Katalonya’nın bağımsızlığını ilân eden Özerk Bölge Başkanı Carles Puigdemont ve diğer Katalan siyasetçiler, "ayrılıkçılık, kaynakların zimmete geçirilmesi ve görevi kötüye kullanmakla” suçlanıyorlar. İspanyol yasalarında bu suçlara sırasıyla 30, 15 ve 8 yıla varan hapis cezaları öngörülüyor.
Puigdemont için Avrupa genelinde tutuklama emri talebi
İspanya Başsavcılığı, ifade vermek için Madrid'deki mahkemeye gitmeyen Puigdemont ve feshedilen Katalan hükümetinin dört üyesi hakkında ise Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

İspanyol La Vanguardia gazetesinin iddiasına göre, mahkeme savcılığın talebi üzerine Belçika'daki Puigdemont ve eski dört bakan hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardı. Ancak Reuters'a konuşan mahkeme kaynakları, tutuklama kararının henüz çıkarılmadığını belirtti. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir kaynak, "Tutuklama kararı muhtemelen Cuma günü çıkacak" dedi.
Yüksek Mahkeme, "isyancılıkla” suçlanan Puigdemont ve eski Katalan hükümeti üyelerini 2 Kasım Perşembe günü için ifadeye çağırmıştı. Ancak Belçika'da bulunan Puigdemont ve diğer dört kabine üyesi mahkemeye ifade vermeye gitmedi.

İspanya Yüksek Mahkeme Başkanı Carlos Lesmes de ifadeye çağrılmasına rağmen mahkemeye gelmeyen bir kişi hakkında tutuklama kararının çıkarılmasının normal olduğunu söylemişti.
Belçika'ya gitmişlerdi
Puigdemont ve söz konusu dört bakan, Madrid merkezî hükümetinin Katalan parlamentosunu ve kabinesini feshetme kararının ardından Belçika’ya gitmişti.
Puigdemont’un avukatı Paul Bekaert, Puigdemont’un hâkim karşısına çıkmayacağını belirterek, “mesafeyi korumanın daha iyi olacağını” dile getirdi. Avukat, müvekkilinin İspanyol ve Belçikalı yetkililerle iş birliğine hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
 

Bağımsızlık referandumu
Katalonya Özerk Bölgesi'nde, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı sayılmasına rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu düzenlenmişti. Bunun üzerine yaşanan gerilimin ardından Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş, Madrid ise Anayasa’nın 155'inci maddesine dayanarak, Katalan parlamentosunu ve hükümetini feshetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İspanya'da Katalan bakanlar hapse atıldı Sonraki Haber >>

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

668 bebek hapiste

668 bebek hapiste

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

Ne güzel şey bu hicret!

Ne güzel şey bu hicret!

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Yazık edilen bir çocuk daha...

Yazık edilen bir çocuk daha...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:21:59