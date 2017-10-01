İspanya'da gergin referandum

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde, ülkeyi son yıllardaki en büyük anayasal krize sürükleyen bağımsızlık referandumu için binlerce Katalan yağmurlu havaya rağmen sabah erken saatlerde oy kullanacakları yerlerin önünde kuyruk oluşturdu.
Yerel saatle 09.00'da başlaması beklenen oy verme işlemi için sandıklar da getirilmeye başlandı.
Reuters ajansının aktardığına göre Barcelona'daki bir okuldaki yetkililer, polis müdahalesine karşı vatandaşlardan okulun girişini kapatmalarını istedi.
Öte yandan Hükümet Sözcüsü Jordi Turull, yaptığı basın açıklamasında "Kayıtlı olduğunuz oy kullanma merkezi kapatılmışsa açık gördüğünüz herhangi bir merkezde oy verebilirsiniz" dedi. Turull, evlerde basılmış oy pusulalarının da geçerli kabul edileceğini açıkladı.
Nitekim Turull, jandarmanın 9 milyondan fazla oy pusulasına el koyduğunu duyurdu.