Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da futbolcu ve yöneticilere şike operasyonu /28 Mayıs 2019 12:14

İspanya'da futbolcu ve yöneticilere şike operasyonu

İspanyol futbolunda yürütülen şike soruşturması kapsamında aralarında bazı futbolcuların ve kulüp yöneticilerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis, eski Real Madridli futbolcu Raul Bravo'nun söz konusu 'suç örgütünün başındaki isim' olduğunu düşünüyor.

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İspanya’da polis, bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak suçuyla 1. ve 2. ligden bazı futbolcular ve kulüp yöneticilerini gözaltına aldı.

İspanyol basınının Ulusal Polis kaynaklarına dayandırarak verdikleri haberlerde, eski Real Madridli İspanyol futbolcu Raul Bravo'nun şikeyle ilgili söz konusu suç örgütünün başındaki isim olduğu iddia edildi. 

Gözaltına alınanların arasında La Liga takımlarından Getafe'de oynayan Samuel Saiz Alonso ve 2. ligdeki Deportivo'da forma giyen Inigo Lopez Montana ile eski futbolculardan Borja Hernandez ve Carlos Aranda'nın da olduğu bildirildi.

Ayrıca 2. ligde mücadele eden Huesca kulübünün başkanı Agustin Lasaosa ile kulüp doktoru Juan Carlos Galindo Lanuza'nın da gözaltına alındığı kaydedildi.

Şike soruşturması kapsamında gözaltına alınanların, suç örgütü oluşturma, yolsuzluk ve para aklamakla suçlandıkları belirtildi. 
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