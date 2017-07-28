Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da büyük tren kazası /28 Temmuz 2017 10:02

İspanya'da büyük tren kazası

İspanya'nın Barcelona kentinde tren kazası meydana geldi

İspanya'da büyük tren kazası

 İspanya'nın Barcelona kentinde merydana gelen tren kazasında en az 48 kişinin yaralandı. Olayda, ölü olup olmadığı ise henüz yetkililerce açıklanmadı.
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