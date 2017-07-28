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İspanya'da büyük tren kazası
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İspanya'da büyük tren kazası
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28 Temmuz 2017 10:02
İspanya'da büyük tren kazası
İspanya'nın Barcelona kentinde tren kazası meydana geldi
İspanya'nın Barcelona kentinde merydana gelen tren kazasında en az 48 kişinin yaralandı. Olayda, ölü olup olmadığı ise henüz yetkililerce açıklanmadı.
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