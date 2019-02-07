Samanyolu Haber /Dünya / İspanya Venezuela'ya ait bütün fonları bloke etti /07 Şubat 2019 03:53

İspanya Venezuela'ya ait bütün fonları bloke etti

İspanyol Senatosu, ülkede Venezüella'ya ait fonların engellenmesi kararı aldı. Bu kararla, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya’daki fonları kullanamayacak.

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İspanyol Halk Partisi'nin, mutlak bir çoğunluğa sahip olduğu İspanya Senatosu, hükümetten, Venezüella halkı adına, İspanyol bankalarına yatırdığı tüm varlıkları bloke etmesini istedi. Bloke kararının onaylanmasıyla, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'daki fonları kullanamayacak. Senato ayrıca Venezüellalı muhalif Juan Guaido'ya tam destek vererek Guaido tarafından gönderilecek diplomatik temsilcilerin İspanya'daki Venezüella hükümetinin temsilcileri olarak tanındığını onayladı.

GUAİDO, ARABULUCU GÖRÜŞMELERİNİ REDDETTİ

Bu arada Uluslararası Temas Grubu, aralarında AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından desteklenen bir arabuluculuk girişimi için yarın Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bir araya gelecek. Kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ise, "Halkın çektiği acıları uzatan herhangi bir diyaloğu veya temas grubunu reddediyorum" açıklaması yaptı.

BM'DEN URUGUAY'DAKİ TOPLANTIYA DESTEK

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BM) Antonio Guterres, yarın Montevideo'da yapılması planlanan Venezüella toplantısına destek verdi. Guterres, krize arabuluculuk edecek çözüm girişimlerini onayladığını söyledi.
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