İspanya teknik direktörü gönderdi

İspanya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nın başlamasından bir gün önce Teknik Direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verdiğini açıkladı.





Karara gerekçe olarak, Lopetegui'nin Real Madrid ile yaptığı görüşmeleriyle ilgili olarak İspanya Futbol Federasyonu'nu bilgilendirmemesi gösterildi.





İspanya, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Cuma günü Portekiz ile karşılaşacak.





Turnuvanın da favorileri arasında gösterilen İspanya Lopetegui yönetimimde son 20 maçında mağlubiyet yüzü görmemişti.





51 yaşındaki Lopetegu dün Real Madrid ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı ve turnuva sonrası İspanyol devinin başına geçecekti.





Lopetegui, İspanya milli takımından önce iki sezon Porto'yu çalıştırmış ancak Portekiz takımında kupa kazanamamıştı.





İspanyol teknik adam 1988-1991 yılları arasında Real Madrid'in kalesini korumuş, 2008-2009 sezonunda da Real Madrid B takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.