İspanya polisi Katalan hükümet binasına baskın düzenledi

İspanyol polisi Katalonya özerk yönetiminin bağımsızlığı için yapılacak referanduma bir buçuk hafta kala düzenlediği baskınlarla 12 kişiyi gözaltına aldı.





Gözaltına alınanlar araısında üst düzey Katalan siyasetçi ve devlet memurları yer alıyor. İspanyol polisi sabah saatlerinde Katalonya özerk yönetimine ait resmi kurumlara eş zamanlı operasyon düzenlemişti.





İspanyol polisi Katalonya özerk yönetimine ait resmi kurumlara eş zamanlı operasyon düzenlemişti.





1 Ekim'deki bağımsızlık referandumunun engellenmesi için planlanan önlemler kapsamında Katalan hükümet binasında arama yapıldığı haber verildi.





İspanyol medyası savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerinin, Katalonya özerk yönetimi hükümetine bağlı ekonomik işler, çalışma ve sosyal güvenlik, mali işler ve dışişleri gibi bazı kurumların binalarına girdiğini duyurdu.





Operasyon sırasında Katalonya Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Oriol Junqueras'ın yardımcılarından Josep Maria Jove'nin gözaltına alındığı haber verildi.



