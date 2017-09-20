Samanyolu Haber /Dünya / İspanya polisi Katalan hükümet binasına baskın düzenledi /20 Eylül 2017 13:26

İspanya polisi Katalan hükümet binasına baskın düzenledi

İspanyol polisi 1 Ekim'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesinde Katalan hükümet binasına baskın düzenledi. 12 üst düzey yönetici gözaltına alındı.

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İspanyol polisi Katalonya özerk yönetiminin bağımsızlığı için yapılacak referanduma bir buçuk hafta kala düzenlediği baskınlarla 12 kişiyi gözaltına aldı. 

Gözaltına alınanlar araısında üst düzey Katalan siyasetçi ve devlet memurları yer alıyor. İspanyol polisi sabah saatlerinde Katalonya özerk yönetimine ait resmi kurumlara eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

İspanyol polisi Katalonya özerk yönetimine ait resmi kurumlara eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

1 Ekim'deki bağımsızlık referandumunun engellenmesi için planlanan önlemler kapsamında Katalan hükümet binasında arama yapıldığı haber verildi.

İspanyol medyası savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerinin, Katalonya özerk yönetimi hükümetine bağlı ekonomik işler, çalışma ve sosyal güvenlik, mali işler ve dışişleri gibi bazı kurumların binalarına girdiğini duyurdu.

Operasyon sırasında Katalonya Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Oriol Junqueras'ın yardımcılarından Josep Maria Jove'nin gözaltına alındığı haber verildi.

Katalan hükümet sözcüsü de, jandarmanın Maliye ile Dış İlişkiler Bakanlığı ofisleriyle başbakanlık ofisine girdiğini söyledi.

Sözcü, İspanyol polisinin 1 Ekim için planlanan bağımsızlık referandumunu engellemek için her yola başvurduğunu ifade etti.

Madrid hükümeti itiraz ediyor

İspanyol hükümeti söz konusu referandumun anayasaya aykırı olduğunu savunarak karşı çıkıyor. İspanyol Anayasa Mahkemesi, Katalonya'ya bağımsız devlet kurma hakkı veren yasayı askıya almıştı.

Savcılık bağımsızlık referandumuna desteğini açıklayan 700 belediye başkanı hakkında soruşturma başlatmıştı.

Katalan özerk yönetimi 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumunu gerçekleştirmeye kararlı olduklarını duyurmuştu.

DW
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