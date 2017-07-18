Samanyolu Haber /Spor / İspanya Futbol Federasyonu'na polis baskını /18 Temmuz 2017 14:44

İspanya Futbol Federasyonu'na polis baskını

İspanya'daki yolsuzlukla mücadele operasyonunda, Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar ve oğlu dahil dört yönetici gözaltına alındı.

İspanya Futbol Federasyonu'na polis baskını


İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar Llona, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İspanya Spor Bakanı Inigo Mendez de Vigo, Futbol Federasyonu genel merkezine düzenlenen polis baskınlarının ardından ulusal televizyon kanallarında yayınlanan açıklamasında, İspanya'da yasaların uygulandığını ve kanunların herkes için aynı olduğunu belirterek, "Kimse hukuktan üstün değildir" dedi.

Operasyonun; yolsuzluk, belgede sahtecilik ve zimmete geçirme iddialarını inceleyen yüksek mahkeme hakimi Santiago Pedraz nezaretinde gerçekleştirildiği açıklandı.

Villar'a yöneltilen suçlamalar arasında bölgesel federasyon yöneticilerinin desteğini alarak İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) başkanlığına yeniden seçilebilmek için RFEF'in paralarını kullanma iddiası da bulunuyor. Villar, geçen mayıs ayında rakipsiz girdiği seçimleri kazanarak, üst üste sekizinci kez federasyon başkanlığı yapmaya hak kazanmıştı. Villar'ın görev süresi dört yıl sonra sona erecek.

UEFA'dan açıklama

İspanya Futbol Federasyonu'na düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 67 yaşındaki Angel Maria Villar, aynı zamanda FIFA ve UEFA'nın da kıdemli başkan yardımcılarından.
UEFA'dan yapılan açıklamada, "Sayın Vllar Llona ile ilgili haberlere vakıfız. Şu aşamada yorum yapmayacağız" denildi.
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