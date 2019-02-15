İspanya 28 Nisan'da erken seçime gidiyor









Pedro Sanchez, olağanüstü gündemle toplanan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından televizyondan halka seslendi.





Sanchez, "Hiçbir şey yapmadan bütçesiz devam etme ile İspanyolları sandığa çağırma seçenekleri arasından ikincisini seçtim. İspanya toleranslı, saygılı, dengeli ve mantıklı bir şekilde yoluna devam etmeli ve ilerlemelidir." dedi.





Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri Sanchez'in azınlık hükümetinin hazırladığı bütçe tasarısı Çarşamba günü Parlamento tarafından reddedilmişti.





Parlamento'daki oylamanın sonucunu belirleyen gelişme ise ayrılıkçı Katalan milletvekillerinin hükümete verdikleri desteği çekmesiydi.



