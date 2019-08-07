Samanyolu Haber /Gündem / İspanya 100 gündür hükümetsiz /07 Ağustos 2019 14:55

İspanya 100 gündür hükümetsiz

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmalarında ilerleme sağlanamazken, hükümetsiz 100 gün geride kaldı.

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İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından ülkede hükümetsiz 100 gün geride kalırken, siyaset uzmanları, kasım ayında yine sandığa gidilebileceğini belirtiyor.

Son 4 yılda üç kez genel seçime giden İspanya, 2008-2014 arasında yaşadığı ekonomik krizin ardından ortaya çıkan yeni siyasi partilerin ülkedeki siyasi dengeleri değiştirmesinden ve İspanya'dan ayrılmak isteyen Katalonya özerk yönetiminin girişimleri sonrasında oluşan siyasi belirsizlikten çıkamıyor.

Ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimden birinci parti olarak çıkan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemeyen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), geride kalan üç ayda hükümet kurmayı başaramadı.

Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez, Kral 6. Felipe'den haziran başında aldığı hükümet kurma yetkisinden sonra yürüttüğü müzakerelerde ilerleme kaydedememiş ve 25 Temmuz'da mecliste yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.
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