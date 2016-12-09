İsmailağa Cemaati ileri gelenine bıçaklı saldırı

Cemaatin yayın organı Marifethaber.com'da yer alan habere göre Mahmud Ustaosmanoğlu'nun en yakınında bulunan kişilerden Marifet Derneği Yönetim kurulu üyesi Şefik Kocaman Fatih Çarşamba’da bıçaklı saldırıya uğradı.





Alışveriş esnasında ailesinin yanında Şefik Kocaman'a hakarette bulunan saldırgan daha sonrasında "Cübbeli Hoca'yla uğraşmayın' diyerek üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak saldırdı. Çevre sakinlerinin de araya girmesiyle bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırgan daha sonra kalabalığın arasından sıyrılarak olay yerinden uzaklaştı. Sitedeki habere göre saldırgan C.H.T'nin , Fatih'deki bir vakıfta daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Saldırıya uğrayan Kocaman önce polis merkezine, daha sonra da Çağlayan Adliyesi’ne giderek saldırgan hakkında şikayette bulundu.