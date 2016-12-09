Samanyolu Haber /Gündem / İsmailağa Cemaati ileri gelenine bıçaklı saldırı /09 Aralık 2016 16:17

İsmailağa Cemaati ileri gelenine bıçaklı saldırı

Marifet Derneği Yönetim kurulu üyesi Şefik Kocaman, Fatih Çarşamba’da bıçaklı saldırıya uğradı.

Marifet Derneği: Bütün işaretler Cumhurbaşkanımızı gösteriyor

Cemaatin yayın organı Marifethaber.com'da yer alan habere göre Mahmud Ustaosmanoğlu'nun en yakınında bulunan kişilerden Marifet Derneği Yönetim kurulu üyesi Şefik Kocaman Fatih Çarşamba’da bıçaklı saldırıya uğradı.

Alışveriş esnasında ailesinin yanında Şefik Kocaman'a hakarette bulunan saldırgan daha sonrasında "Cübbeli Hoca'yla uğraşmayın' diyerek üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak saldırdı. Çevre sakinlerinin de araya girmesiyle bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırgan daha sonra kalabalığın arasından sıyrılarak olay yerinden uzaklaştı. Sitedeki habere göre saldırgan C.H.T'nin , Fatih'deki bir vakıfta daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Saldırıya uğrayan Kocaman önce polis merkezine, daha sonra da Çağlayan Adliyesi’ne giderek saldırgan hakkında şikayette bulundu.

İsmailağa cemaatinin daha önce de ileri gelenlerinden Hızır Ali Muratoğlu ve Bayram Ali Öztürk de bıçaklı saldırıya uğramış, iki isim hayatını kaybetmişti.

ŞEFİK KOCAMAN KÜLLİYE CUMHURBAŞKANI'NIN EMRİYLE YIKILIYOR DEMİŞTİ

Şefik Kocaman, Beykoz'daki yapımı devam eden İsmailağa külliyesinin geçtiğimiz yıl belediye ekipleri tarafından yıkılması sonrası yaptığı açıklamada 'maalesef yıkım kararıyla ilgili bütün bilgiler Cumhurbaşkanımızı işaret ediyor' demişti. İsmailağa cemaatinde, AKP'ye yakın Fatih'teki grupla Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yanındaki kişilerin Beykoz'da kurduğu Marifet Derneği arasında ihtilaf bulunuyor
<< Önceki Haber İsmailağa Cemaati ileri gelenine bıçaklı saldırı Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:46:10