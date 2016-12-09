İsmailağa Cemaati ileri gelenine bıçaklı saldırı

Cemaatin yayın organı Marifethaber.com'da yer alan habere göre Mahmud Ustaosmanoğlu'nun en yakınında bulunan kişilerden Marifet Derneği Yönetim kurulu üyesi Şefik Kocaman Fatih Çarşamba’da bıçaklı saldırıya uğradı.
Alışveriş esnasında ailesinin yanında Şefik Kocaman'a hakarette bulunan saldırgan daha sonrasında "Cübbeli Hoca'yla uğraşmayın' diyerek üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak saldırdı. Çevre sakinlerinin de araya girmesiyle bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırgan daha sonra kalabalığın arasından sıyrılarak olay yerinden uzaklaştı. Sitedeki habere göre saldırgan C.H.T'nin , Fatih'deki bir vakıfta daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Saldırıya uğrayan Kocaman önce polis merkezine, daha sonra da Çağlayan Adliyesi’ne giderek saldırgan hakkında şikayette bulundu.
İsmailağa cemaatinin daha önce de ileri gelenlerinden Hızır Ali Muratoğlu ve Bayram Ali Öztürk de bıçaklı saldırıya uğramış, iki isim hayatını kaybetmişti.
ŞEFİK KOCAMAN KÜLLİYE CUMHURBAŞKANI'NIN EMRİYLE YIKILIYOR DEMİŞTİ
Şefik Kocaman, Beykoz'daki yapımı devam eden İsmailağa külliyesinin geçtiğimiz yıl belediye ekipleri tarafından yıkılması sonrası yaptığı açıklamada 'maalesef yıkım kararıyla ilgili bütün bilgiler Cumhurbaşkanımızı işaret ediyor' demişti. İsmailağa cemaatinde, AKP'ye yakın Fatih'teki grupla Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yanındaki kişilerin Beykoz'da kurduğu Marifet Derneği arasında ihtilaf bulunuyor