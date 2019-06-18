İsmail Küçükkaya'dan Yıldırım'a jet yalanlama

Kendisinin katıldığı ortak yayında moderatör İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde yayından önce görüştüklerinin hatırlatılıp "Siz bir görüşme yaptınız mı? İmamoğlu ile Küçükkaya'nın görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorulması üzerine Yıldırım, şunları söyledi:







"CHP adayı, rakibim Ekrem Bey'in bütün Türkiye'nin pür dikkat beklediği tarihi buluşma öncesi, yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayriahlaki bir durumdur. Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir.”





KÜÇÜKKAYA’DAN YALANLAMA





Söz konusu görüşmenin gerçekleştiğini ve hiçbir gizliliğin olmadığını belirten gazeteci İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım ve danışmanlarıyla da programdan önce görüştüğünü dile getirdi.





Twitter hesabından 14 Haziran’da çıktığı programdaki açıklamalarını paylaşan Küçükkaya, paylaşımına“Sır yok, giz yok, yalan yok, şeffaflık var. Her şey #TürkiyeninGözüÖnünde yaşandı” notunu düştü.







