Samanyolu Haber /Gündem / İsmail Küçükkaya'dan Yıldırım'a jet yalanlama /18 Haziran 2019 19:12

İsmail Küçükkaya'dan Yıldırım'a jet yalanlama

Binali Yıldırım, Ordulu sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

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Kendisinin katıldığı ortak yayında moderatör İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde yayından önce görüştüklerinin hatırlatılıp "Siz bir görüşme yaptınız mı? İmamoğlu ile Küçükkaya'nın görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorulması üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

"CHP adayı, rakibim Ekrem Bey'in bütün Türkiye'nin pür dikkat beklediği tarihi buluşma öncesi, yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayriahlaki bir durumdur. Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir.”

KÜÇÜKKAYA’DAN YALANLAMA

Söz konusu görüşmenin gerçekleştiğini ve hiçbir gizliliğin olmadığını belirten gazeteci İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım ve danışmanlarıyla da programdan önce görüştüğünü dile getirdi.

Twitter hesabından 14 Haziran’da çıktığı programdaki açıklamalarını paylaşan Küçükkaya, paylaşımına“Sır yok, giz yok, yalan yok, şeffaflık var. Her şey #TürkiyeninGözüÖnünde yaşandı” notunu düştü.


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