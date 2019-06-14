Samanyolu Haber /Gündem / İsmail Küçükkaya'dan düello öncesi açıklama /14 Haziran 2019 19:09

İsmail Küçükkaya'dan düello öncesi açıklama

Dört gözle beklenen İmamoğlu-Yıldırım yayının moderatörü gazeteci İsmail Küçükkaya, programa iki gün kala merak edilen soruları yanıtladı.

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İsmail Küçükkaya, mazbatası elinden alınan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım’ın 16 Haziran’da karşı karşıya geleceği tartışmaya moderatörlük yapacak. Yayın öncesi Gazete Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’in sorularını yanıtlayan Küçükkaya, yayın için kaygılı olmadığını ve kendinden emin olduğunu söyledi. Küçükkaya, “İddia ediyorum, şu an Türkiye’deki en rahat insan benim” dedi.

‘EN İYİ BİLİĞİM İŞİ YAPACAĞIM’

1992 yılında beri bu meslekte olduğunu ve farklı kademelerde çalıştığını dile getiren Küçükkaya, “Kendimi rüştümü ispatlamış biri olarak görüyorum. Ben en iyi bildiğim işi yapacağım. Soru soracağım. Kaygılı değilim. Kendimden çok eminim. İddia ediyorum i. Niye dayak yiyeyim? Hayatta en iyi bildiğim şeyi gazeteciliği yapacağım. Bütün Türkiye’nin beni izleyeceğini biliyorum, bu sorumlulukla sorularımı soracağım.” ifadesini kullandı.

‘CÜNEYT ÇAKIR’IN AVRUPA FİNAL MAÇINI YÖNETMESİ GİBİ…’

Küçükkaya, “Cüneyt Çakır’ın Türkiye’deki değil, Avrupa finallerindeki maç yönetmesini biliyorsunuz. Aynen öyle yöneteceğim maçı. Hakem olarak mümkün olduğu kadar topun sahada çok kalmasını sağlayacağım. Maça az müdahale edeceğim. Top oyunda mümkün olduğunca çok kalsın, benim amacım bu.” diye konuştu.

İKİ TARAFIN TÜM SORULARI AYNI OLMAYACAK

Küçükkaya, “Her iki tarafa aynı soruyu sormam gerektiği zaman aynı soruyu soracağım ama her iki tarafa ayrı ayrı sormam gereken sorular da var.” dedi.

ANNESİ İSTEMEMİŞ

Küçükkaya, adayların sorulara yanıt vermesinin tek sınavı olduğunu dile getirdi. Küçükkaya, annesinin başta yayını istemediğini ama konuşarak onu ikna ettiğini söyledi.
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