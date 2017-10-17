İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında soruşturma başlatıldı!

Küçükkaya ve Okan hakkında soruşturma!





Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi hakkındaki sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve avukat Fidel Okan hakkında “Kamu görevlisine hakaret” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama” suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.





Küçükkaya sunduğu televiyzon programında bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin ByLock kullandığının tespit edildiğini ve bu sebeple bakanın eşinden boşandığını iddia etmişti.