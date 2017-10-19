İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında şok iddia: Tutuklanacaklar

AKP eski milletvekili Feyzi İşbaşaran twitter hesabından bir gazetecinin kendisini aradığını söyleyerek "Erdoğan’ın Polonya seyahatinden bir gazeteci aradı. ‘Ben yazamıyorum, siz yazabilir misiniz? İsmail Küçükkaya ile Fidel Okan tutuklanacak" dedi. Bu talimatı da bizzat Erdoğan'ın verdiğini iddia etti.





SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın "ByLock"u kullandığını iddia eden Küçükkaya ve sosyal medyada bununla ilgili paylaşımda bulunan avukat Fidel Okan hakkında, "Basın yoluyla kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma açılmasına karar verilmişti Savcılık, Küçükkaya ve Okan'ı ifadeye çağırmıştı.