Samanyolu Haber /Gündem / İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında şok iddia: Tutuklanacaklar /19 Ekim 2017 12:37

İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında şok iddia: Tutuklanacaklar

Eski AKP'li Feyzi İşbaşaran sosyal medya hesabından ilginç bir iddia paylaştı.

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AKP eski milletvekili Feyzi İşbaşaran twitter hesabından bir gazetecinin kendisini aradığını söyleyerek "Erdoğan’ın Polonya seyahatinden bir gazeteci aradı. ‘Ben yazamıyorum, siz yazabilir misiniz? İsmail Küçükkaya ile Fidel Okan tutuklanacak" dedi. Bu talimatı da bizzat Erdoğan'ın verdiğini iddia etti.
 

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI 
 
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın "ByLock"u kullandığını iddia eden Küçükkaya ve sosyal medyada bununla ilgili paylaşımda bulunan avukat Fidel Okan hakkında, "Basın yoluyla kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma açılmasına karar verilmişti
Savcılık, Küçükkaya ve Okan'ı ifadeye çağırmıştı.
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