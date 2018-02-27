Samanyolu Haber /Gündem / İsmail Kahraman hakaret etti, dava Akşener'e açıldı /27 Şubat 2018 18:29

İsmail Kahraman hakaret etti, dava Akşener'e açıldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, İstanbul’daki bir iftar programında “Meral Kılıçdaroğlu” dediği belirtilen TBMM başkanı İsmail Kahraman’a yönelik açıklaması nedeniyle “yazılı iletiyle hakaret” suçundan dava açıldı.

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İddianamede Akşener’in “yazılı iletiyle hakaret” suçunu işlediği ifade edilerek, TCK’nın ilgili maddesi uyarınca 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar mahkumiyeti istendi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, avukatı Samet Can Olgaç aracılığıyla Meral Akşener hakkında açıklamasında kendisine hakarette bulunduğu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık soruşturmayı tamamlayarak Akşener hakkında asliye ceza mahkemesinde dava açtı.

İddianamede, Kahraman’ın, İstanbul’daki bir iftar yemeğindeki sohbet esnasında Akşener için “Şu Meral Kılıçdaroğlu mu” ifadesini kullandığına ilişkin haberlerin basında yer aldığı, Akşener’in de Twitter hesabından Kahraman’a “açık mektup” başlığıyla bir yazı paylaştığı anlatıldı ve söz konusu paylaşım nakledildi.

Yazıdaki bazı sözlerin hakaret kastıyla söylendiği, Kahraman’ın da şikayetinin bulunduğu belirtilen iddianamede, Akşener’in ise savunmasında suçlamayı kabul etmediği, Kahraman’ın ifadesinin namusuna yönelik olduğunu, kadının soyadının evlilikle değişeceğini, Kahraman’ı aradığını ancak ulaşamadığını, bu nedenle şikayete konu yazıyı yazdığını beyan ettiği anlatıldı.
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