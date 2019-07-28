Samanyolu Haber /Gündem / İslamcı yazar Müfid Yüksel'den AKP'ye tepki: Ulusalcı odakların elini güçlendirdi /28 Temmuz 2019 09:43

İslamcı yazar Müfid Yüksel'den AKP'ye tepki: Ulusalcı odakların elini güçlendirdi

AKP iktidarının Suriyeli mültecilere yönelik politikasını eleştiren Müfid Yüksel dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Sosyolog-Yazar Müfid Yüksel, sosyal medya hesabı aracılığıyla dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Müfid Yüksel, Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesine dair dikkat çeken sözler sarf etti. Yüksel, konuya ilişkin olarak, "Türkiye, Suriyeli mültecileri/muhacirleri, savaş ortamına/İdlib'e geri göndererek, Arap-İslâm âlemi ile, Türkiye'nin güneyi ile olan ilişkilerini 20'li yıllarda olduğu gibi tekrar kopartıyor" dedi.

AKP iktidarının Suriyeli mültecilere yönelik politikasını eleştiren Müfid Yüksel, "Gelinen nokta, aynı zamanda, elbette başından beri tamamen yanlış olan Suriye politikasının da ürünü" ifadelerini kullandı. 

Gelinen noktanın AKP'nin baştan beri yürüttüğü Suriye politikasının ürünü olduğunu belirten Yüksel, oluşan tablonun ulusalcı odakların elini güçlendirdiğini de ifade etti.

Müfid Yüksel'in paylaşımları şu şekilde:

Türkiye, Suriyeli mültecileri/muhacirleri, savaş ortamına/İdlib'e geri göndererek, Arap-İslâm âlemi ile, Türkiye'nin güneyi ile olan ilişkilerini 20'li yıllarda olduğu gibi tekrar kopartıyor. Bu yönde oluşturulmuş olan 40-50 yıllık ilişkiler/birikim tamamen ortadan kaldırılacak.
Gelinen nokta, aynı zamanda, elbette başından beri tamamen yanlış olan Suriye politikasının da ürünü. Bu da Arap ve İslâm âlemi ile ilişkileri tamamen koparttırmayı hedefleyen ulusalcı/katı ulusalcı odakların elini güçlendirdi.
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