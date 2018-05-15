İslam alemi Ramazan’ın başlangıcında yine uzlaşamadı

Ramazan orucunun başlangıcı bu yıl Türkiye’de Avrupa’da ve ABD’de 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü kabul edilirken Arap dünyasında hilali bekleme kararı alındı. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas bu akşam gelmesi beklenen mübarek Ramazan ayının habercisi hilali çıplak gözle bekleme kararı aldıklarını duyurdu.

Böylelikle bu akşam İslam dünyasında Ramazan ayı başlangıcı noktasında gün farkı oluşmuş oldu. Yarından itibaren Türkiye, Avrupa ve ABD’de oruç tutulmaya başlanırken, Arap dünyası ve bazı Asya ülkeleri Ramazan ayı hilalinin gözle görülmesini bekleme kararı aldı.

Irak, Ramazan’ın perşembe günü başlayacağını duyurdu.





MALEZYA, AVUSTRALYA PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

Malezya Müftüsü ve Avustralyalı Müslümanlar Konseyi de Ramazan’a perşembe günü başlayacaklarını açıkladı.





Birleşik Arap Emirlikleri Adalet Birimi ay izleme komitesi oluşturdu. Körfez ülkesi de Suudi Arabistan gibi ayın şeklini görene kadar net bir açıklama yapmayacağını duyurdu.





TÜRKİYE VE BAZI ÜLKELER ÇARŞAMBA’DAN BAŞLIYOR

Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı takvime göre Ramazan ayı yarın başlıyor. Türkiye gibi Azerbaycan ve Balkanlardaki bir çok ülkedeki müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre hareket ederek bu gece ilk sahura kalkacak.





İslam aleminin farklı günlerde Ramazan ayına ve dolayısıyla oruç tutmaya başlıyor olması ülkelerin yetkili din kurullarının farklı takvim yaklaşımlarını esas almasından kaynaklanıyor.