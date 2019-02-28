İstanbul’da düzenlenen bir toplantıya katılan Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, İslâmın hürriyet dini olduğunu söyledi.







Gannuşi, “Hürriyet hiçbir şekilde İslâm’a zarar vermez. Hürriyeti olmayan hürce ibadet edemez, aklı olmayan da yine ibadeti idrak edip kabullenemez” diye konuştu.





Diktatörlükten kaçın





Demokrasinin unsurlarıyla İslâmın içinde olduğunu vurgulayan Gannuşi, “İslâm bir hürriyet dinidir. İslâm’a zarar verebilecek tek olgu diktatörlüktür. Diktatörlüğe karşı tavır sergilememiz gerekiyor. Basın hürriyetinden, insan haklarından, kadın haklarından, azınlık haklarından korkmamamız gerekiyor” dedi.





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İslâm’a en büyük zararı diktatörlük veriyor





Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, “İslâm’a zarar verebilecek tek olgu diktatörlüktür. Diktatörlüğe karşı tavır sergilememiz gerekiyor” dedi.













Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, “İslâm’dan hiçbir şekilde korkmamalıyız. Demokrasi dediğimiz İslâm’ın içinde olan bir şey. İslâm bir özgürlük dinidir. İslâm’a zarar verebilecek tek olgu diktatörlüktür. Diktatörlüğe karşı tavır sergilememiz gerekiyor” açıklamasında bulundu. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Stratejik Düşünce Grubu’nun düzenlediği “Arap Baharı ve Nahda Tecrübesi” başlıklı panel SETA İstanbul’da gerçekleştirildi. Ekim ayında yapılacak seçimlerde iktidara aday olmadıklarını söyleyen Raşid el-Gannuşi, “Bizim için siyaset bir araç. Amacımız özgürlüklerin benimsenmesi ve ekonomik kalkınmadır. Ekim ayında bir seçim olacak ve bu seçimde başarılı olacağımıza inanıyoruz ancak hiçbir şekilde ülkeyi tek başımıza yönetmek istemiyoruz” diye konuştu.





İslâm, halkı zorla yöneten bir yapı değil





İslÂm’ın halk ve demokrasi karşıtı olmadığını belirten Gannuşi, “İslâm, halkı zorla, güçle yöneten bir yapı değildir. İslâm’ın ilk adımı da zaten Allah’a şehadettir ve Kelime-i Şehadet içerisinde bizler özgürce, kendi irademizce Allah’ın varlığını kabul ediyoruz. Allah’a kulluğu kabul ediyoruz ve aslında bu şehadet içinde kendi varlığınızı ve yeryüzündeki bütün varlıkları da tanımak var. Özgürlüğü tanımak var. Zaten ibadet ettiğimiz şey, kulluk dediğimiz şey tamamıyla akıl ve özgürlükle olabilecek bir şey. Özgürlüğü olmayan özgürce ibadet edemez, aklı olmayan da yine ibadeti idrak edip kabullenemez” ifadelerini kullandı.





Hürriyetlerden korkmamalıyız





“Bu nedenle İslâm’dan hiçbir şekilde korkmamalıyız” diyen Raşid el-Gannuşi, “Hürriyet hiçbir şekilde İslâm’a zarar vermez. Özgürlük ne olursa olsun, hangi boyuta ulaşırsa ulaşsın İslâm’a zarar verebilecek bir şey değildir. İslâm demokrasi ve halk karşıtı değildir. İslâm ile demokrasinin ikiz olduğuna inanıyoruz. Demokrasi dediğimiz İslâm’ın içinde olan bir şey. İslâm bir özgürlük dinidir. İslâm’a zarar verebilecek tek olgu diktatörlüktür. Diktatörlüğe karşı tavır sergilememiz gerekiyor. Basın özgürlüğünden korkmamız gerekiyor. İnsan haklarından, kadın haklarından, azınlık haklarından korkmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.