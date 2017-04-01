İŞKUR ile SGK için birleştirme kararı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, referandum süreci için geldiği Samsun’da ilk olarak Samsun Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nda oda üyeleriyle bir araya geldi.





Gündem hakkında konuşan Bakan Müzzinoğlu, İŞKUR ile SGK’yı birleştireceklerini açıkladı.





Müezzinoğlu,” Yasa gerektirmeyenlerin hepsini inşallah hızla çözeceğiz. Ben devamlı yaşıyorum. İŞKUR ayrı bir yapı SGK ayrı bir yapı. Arkadaş birbirinizi örtüştürün. ‘Yok, biz ayrı kurumuz.’ Ne demek ayrı kurum. Sağ kolla sol kolun bir yerde birbirine bağlı. Bir bütündür. Beraber yürüyeceğiz. Sağ ayakla sol ayak bir birine bağlıdır. Zıplaya zıplaya gidemezsin bir yere. Bunu bir birine koordine edeceğiz. Ama tabii ki elinizde sihirli değnek değil, basamak basamak” ifadelerini kullandı.





Bilindiği gibi, işsizlik maaşlarının ödenmesi için oluşturulan İŞKUR; çalışanların maaşından yapılan kesintilerden oluşan bir fon. Eylül 2016'da açıklanan verilere göre İŞKUR'da biriken fon miktarı 100 milyar TL'yi aştı. Hükümetin yıllardır iştahını kabartan bu birikim ile "SGK'nın açıkları mı kapatılacak?" sorusunu gündeme getirdi.