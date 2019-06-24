Samanyolu Haber /Gündem / İŞKUR Genel Müdürü'nden skandal ifadeler! /24 Haziran 2019 19:24

İŞKUR Genel Müdürü'nden skandal ifadeler!

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 23 Haziran'daki seçimlerin AKP tarafından büyük bir yenilgiyle sonuçlanmasının ardından gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımında, "İçimizdeki beyinsizler yüzünden sen bizleri helak etme Allah’ım" ifadelerini kullandı.

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İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 23 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı paylaşımında, “İçimizdeki beyinsizler yüzünden sen bizleri helak etme Allah'ım. Hak ve hakikat namına, aziz milletim ve ülkem için ihlasla çalışanlar her daim kazanmakta. Riyakar mütekebbirlerse, hiç kazanmadı ki. Artık başarısızlıkların müsebbipleriyle çözüm ve çıkış yolları konuşulmasın” dedi.



Kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını öne süren Uzunkaya daha sonra bu payaşımını silerek, “Değerli dostlarım, 6 yıldır bu sayfayı takip eden dostlar bilirler ki, bugün olduğu gibi bundan önce de ayet ve hadis mealleriyle birlikte kendi özgün fikirlerimi buradan paylaşmaktayım.

A'râf Suresinin 155. ayetinin mealini de içeren paylaşımımın gündelik siyasi polemiklere alet edilmek istendiğini üzüntüyle izlemekteyim. Bu tür gereksiz tartışmalara mahal vermemek adına tweetimi kaldırmış bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.



Cafer Uzunkaya’nın daha önce 2015 yılındaki genel seçimlerde AKP’den Mersin aday adayı olduğu biliniyor.

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