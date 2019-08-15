İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı TÜİK’in işsiz sayısını geçti

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan rapora göre son bir yılda İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı TÜİK istatistiklerindeki işsiz sayısını geçti. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs 2019 dar tanımlı mevsim etkisinden arındırılmamış işsiz sayısı 4 milyon 157 bin iken, İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Haziran 2019’da 4 milyon 418 bin olarak açıklandı.





Böylece kayıtlı işsiz sayısı ankete dayalı işsiz sayısından 261 bin kişi fazla olarak gerçekleşti. DİSK AR’ın raporunda “Bu tablo TÜİK tarafından kullanılan metodolojinin işsizliği tam olarak ortaya koymaktan uzak olduğunu göstermektedir. Halen İŞKUR’da kayıtlı olan ve iş arayan işsizlerin bir bölümü TÜİK tarafından işsiz kabul edilmemektedir. Bu durum DİSK-AR tarafından yapılan geniş tanımlı işsizlik hesaplamasının önemini ortaya koymaktadır” denildi.





GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 20’YE DAYANDI





TÜİK’in bugün açıkladığı Mayıs 2019 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları ile İŞKUR Haziran 2019 verilerini değerlendiren bir rapor yayımlayan DİSK AR, geniş tanımlı işsiz sayısının 1 milyon 183 bin artışla 6 milyon 890 bin olduğunu açıkladı. Geniş tanımlı işsizlik oranı Mayıs 2019’da yüzde 19,8 olarak hesaplandı.





HER DÖRT GENÇTEN BİRİ İŞSİZ





Ağustos 2018’den itibaren işsizliğin düzenli yükselişi en çok gençleri ve genç kadınları etkiledi. Mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizliği Mayıs 2018’e göre 6 puan artarak yüzde 19,5’ten yüzde 25,5’e yükseldi. Her dört gençten biri işsiz durumda.





Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş arası gençlerin sayısı Mayıs 2019’da 2 milyon 803 bin olarak tespit edildi.





DAR TANIMLI İŞSİZ SAYISI 1 MİLYON 21 BİN ARTTI





Raporda, Mayıs 2018’de 3 milyon 136 bin olan mevsim etkisinden arındırılmamış dar tanımlı işsiz sayısının ise Mayıs 2019’da 1 milyon 21 bin artarak 4 milyon 157 bine yükseldiği belirtildi.





Buna göre mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 12,8 olarak gerçekleşti.





DİSK AR’ın raporunda işsizlik artarken istihdamda azalışın devam ettiğine, mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın bir yılda 840 bin azaldığına dikkat çekildi.