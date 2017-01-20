Samanyolu Haber /Dünya / İskoçya'da bağımsızlık yeniden gündemde /20 Ocak 2017 17:20

İskoçya'da bağımsızlık yeniden gündemde

2014'te Birleşik Krallık'ta kalmaya karar veren İskoçya'da Brexit nedeniyle ikinci bir bağımsızlık referandumu düzenlenebileceği konuşuluyor.

İskoçya'da bağımsızlık yeniden gündemde

Eylül 2014'te gerçekleşen referandumda Birleşik Krallık'tan bağımsızlığı reddeden İskoçya'da yeni bir bağımsızlık referandumunun gerçekleşme ihtimali konuşulmaya başlandı. Eski İskoçya başbakanı Alex Salmond cuma günü yaptığı açıklamada, Theresa May'in Brexit konusundaki sert tutumundan ötürü İskoçya'da iki yıl içinde yeniden bağımsızlık referandumu düzenleneceğini düşündüğünü söyledi.
2014 referandumunda bağımsızlık kampanyasının öncüsü olan ve referandum sonrasında istifa eden eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond, BBC'ye verdiği mülakatta "Birleşik Krallık hükümeti Nicola Sturgeon'ın uzlaşma planını reddettiği takdirde bir bağımsızlık referandumunun gerçekleşme ihtimali artar" dedi. Salmond, böyle bir referandumdan bağımsızlık kararının çıkacağını düşündüğünü ifade etti.

İskoçlar AB'de kalma taraftarı
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon da bu tür bir referandumdan bağımsızlığı destekleyen bir sonuç çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Sturgeon buna, İskoçların Brexit referandumunda AB'de kalmak istediklerini açıkça ifade etmiş olmalarını gerekçe gösterdi. Haziran 2016'da gerçekleşen Brexit referandumunda Birleşik Krallık genelinde yüzde 51.9'luk oy oranıyla AB’den ayrılma kararı çıkarken, İskoçların yüzde 62'si ise AB'de kalmak yönünde oy kullanmıştı.
Nicola Sturgeon, şu ana kadar Birleşik Krallık hükümetine İskoçya'nın Brexit'le ilgili pozisyonuna dair çok sayıda öneri sundu. Bunlar arasında İskoçya'nın bir yandan Birleşik Krallık'ın parçası olarak kalırken, diğer yandan AB ortak pazarıyla olan bağlantılarının devam etmesini öngören opsiyon öne çıkıyor.
Buna karşılık son anket sonuçları, İskoçya'da bağımsızlık yanlılarının oranının AB referandumundan önceki oranlarla paralel olduğu, yani yeni bir bağımsızlık referandumu gerçekleştiği takdirde İskoçların bağımsızlığı yeniden reddedeceği yönünde.
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