İSKİ'deki yolsuzluk artık koktu... 124 yöneticiye 874 makam aracı!

İstanbul'da iptal edilen 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşlarının 2018'e ait faaliyet raporları, nisan ve mayıs ayı meclis oturumlarında kabul edildi.







Nisan ayında görüşülen faaliyet raporlarına göre İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 makam aracı, 48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 kiralık makam aracı bulunduğunu tespit eden İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Suat Sarı, İSKİ'nin faaliyet raporunda da benzer bir 'israf tablosu' olduğunu söyledi.







'KURUM DIŞINDA VAR MI?'





Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Sarı, İBB iştiraki olan İSKİ'de 405 makam aracı ve toplam 874 adet kişilere tahsisli kiralık araç kullanıldığının altını çizdi. İYİ Partili Sarı, “Toplam 124 yönetici bulunan İSKİ'deki 874 aracı kim ve kimler kullanıyor? Bu araçlardan kurum dışına tahsis edilenler var mıdır? Bu araçların taşıt tanıma sistemi neden kullanılmıyor? Bu araçlara ‘Resmi hizmete mahsustur' yazısı neden konulmuyor?” diye sordu.





'YENİSİ 100 BİN TL'





Binek araç statüsündeki araçlara yıllık 52 milyon TL ödendiğini kaydeden Sarı “İSKİ'nin öz malı olan araçlar ile birlikte 3.7 milyon TL yakıt gideri açıklanmaya muhtaç bir giderdir. Yani araç başına yıllık 60 bin TL kira ödeniyor. Bu aracın yenisini alsanız 100 bin TL” dedi.





Sarı, İSKİ'nin her ilçeye personel taşıma hizmeti bulunurken, sürekli ofiste bulunması gereken müdürlüklere bile ev -iş arası gidiş gelişleri için araçlar tahsis edilmesinin kurumdaki israfın en çarpıcı örneği olduğunu söyledi: “İBB'de israf hızla sürüyor."