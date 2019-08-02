İSKİ'de toplu istifa

Yapılan ortak açıklamada "Yeni oluşacak İSKİ Yönetimi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine başarılar diliyoruz" dendi.





İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlardan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) üst yönetimi toplu olarak görevlerinden ayrıldı.





İSKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Fatih Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Adem Esen, Avukat Sıddık Eraslan ile Alişan Koyuncu, Genel Müdür Yardımcıları; Selami Taşer, Cafer Sezgin, Recep Hazır ve Metin Akbaş, yeni yönetime istifalarını verdi.



Yapılan ortak açıklamada, 23 Haziran seçiminden itibaren geçen 6 haftalık sürede gerçekleşen brifing ve toplantılarda; hayati öneme sahip su ve atık su hizmetleriyle ilgili kurumsal bilgi birikim ve tecrübelerin yeni yönetime aktarıldığı belirtildi.



